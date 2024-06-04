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رياضة

عن راتبه في ريال مدريد وقيمة مكافأة التوقيع.. هذا ما سيحصل عليه مبابي

Lebanon 24
04-06-2024 | 04:41
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نشر ريال مدريد، عبر موقعه الرسمي، وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بيانا كشف فيه عن تعاقده مع مبابي، في صفقة انتقال حر وبعقد يمتد إلى خمس سنوات.

وكشفت التقارير الصحفية عن المبلغ الذي سيحصل عليه النجم الفرنسي، كمكافأة توقيع للميرينغي إذ سيتقاضى 150 مليون يورو، سيتم تقسيمهم على سنوات عقده.
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ولم يتم حتى الآن الكشف الرسمي، عن الراتب الذي سيحصل عليه مبابي مع ريال مدريد، إلا أنه وبحسب التقرير الذي نشرته شبكة "سكاي سبورتس" في وقت سابق، فإن اللاعب البالغ 25 عاما، سيحصل على 15 مليون يورو سنويا. (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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