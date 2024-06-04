بعد توقيعه رسمياً مع "الملكي".. رسالة من رونالدو إلى مبابي

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وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رسالة إلى نجم ريال مدريد الجديد، كيليان مبابي، والذي أعلن عن توقيعه مع "الملكي" الاثنين.ونشر مبابي عدة صور، منها صورة له بسترة عليها شعار ريال مدريد، وهو بعمر 10 أعوام، واقفا إلى جوار كريستيانو رونالدو، الذي كان نجم الفريق وقتها.وكتب مبابي إن "حلمه قد تحقق"، على حسابه على إنستغرام.وعلق رونالدو على صورة مبابي: "حان دوري للمشاهدة. أنا متحمس لرؤيتك تشعل (سانتياغو) بيرنابيو".