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رياضة
بعد توقيعه رسمياً مع "الملكي".. رسالة من رونالدو إلى مبابي
Lebanon 24
04-06-2024
|
07:30
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وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رسالة إلى نجم ريال مدريد الجديد، كيليان مبابي، والذي أعلن عن توقيعه مع "الملكي" الاثنين.
ونشر مبابي عدة صور، منها صورة له بسترة عليها شعار ريال مدريد، وهو بعمر 10 أعوام، واقفا إلى جوار كريستيانو رونالدو، الذي كان نجم الفريق وقتها.
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وكتب مبابي إن "حلمه قد تحقق"، على حسابه على إنستغرام.
وعلق رونالدو على صورة مبابي: "حان دوري للمشاهدة. أنا متحمس لرؤيتك تشعل (سانتياغو) بيرنابيو".
وأعلن ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الاثنين، تعاقده مع الفرنسي كيليان مبابي في صفقة انتقال مجاني بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان. (سكاي نيوز عربية)
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