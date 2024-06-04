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رياضة

خيبة أمل جديدة.. أنس جابر تودع رولان غاروس

Lebanon 24
04-06-2024 | 10:30
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خيبة أمل جديدة، تعرضت لها الجماهير العربية، بخروج جديد للاعبة التنس التونسية أنس جابر، التي ودعت ربع نهائي بطولة رولان غاروس، الثلاثاء.

وودعت التونسية أنس جابر بطولة فرنسا المفتوحة للتنس من دور الثمانية بخسارتها 6-4 و2-6 و3-6 أمام الأميركية كوكو غوف المصنفة الثالثة، الثلاثاء.
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وبينما تستعد جابر لدخول عامها الـ30 هذا العام، تبتعد شيئا فشيئا عن حلم تحقيق بطولة غراند سلام، وأن تصبح أول رياضية عربية تحقق الإنجاز. (سكاي نيوز عربية) 
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