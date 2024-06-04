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رياضة

نيمار يكشف عن مرشحه للكرة الذهبية 2024

Lebanon 24
04-06-2024 | 23:00
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صرح البرازيلي نيمار، مهاجم نادي الهلال السعودي لكرة القدم، بأن مواطنه فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني، سيفوز بجائزة الكرة الذهبية بكل تأكيد بالنظر إلى ما قدمه هذا الموسم.

 ويعد فينيسيوس جونيور أحد أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية بعد مستواه الرائع مع ريال مدريد في مسابقتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

 وساهم فينيسوس جونيور في فوز فريق ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا 2024، بعد أداء استثنائي طوال البطولة بجانب الفوز بالدوري الإسباني.

 وتحدث نيمار لشبكة "ESPN" قائلا: "من الواضح أن الكرة الذهبية ستذهب إلى فينيسيوس جونيور".

 وأضاف: "أنا أشجعه وأحبه. إنه صديق عظيم قدمته لي كرة القدم، ومن المؤكد تتويجه بالكرة الذهبية هذا العام". (روسيا اليوم)

  

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