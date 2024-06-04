مبابي: بعض الأشخاص جعلوني تعيساً

اعتبر كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا والمنتقل إلى صفوف ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا أن أشياء وأشخاصاً جعلوه "تعيسا" في باريس سان جيرمان، وذلك في إشارة إلى استبعاده من صفوفه في مطلع الموسم الفائت إثر رفضه تفعيل خيار البقاء لعام إضافي في صفوف فريق العاصمة الفرنسية.

وقال مبابي عشية مباراة فرنسا ضد لوكسمبورغ يوم الثلاثاء: في سان جبرمان لم أكن تعيساً، لأن ذلك يعني البصق في الحساء والبصق في وجه جميع الأشخاص الذين دافعوا عني، لكن بعض الأشياء وبعض الأشخاص جعلوني تعيساً.

وأبعد النادي الباريسي مبابي عن جولة الفريق في اليابان وكوريا الجنوبية استعداداً للموسم الجديد صيف عام 2023 كما هدّدته ‘دارة النادي بعدم اشراكه في اي مباراة في ذلك الموسم بعد أن اعلم مسؤوليه بقراره عدم تفعيل العقد مع سان جبرمان والبقاء في صفوفه يونيو عام 2025، وعن ذلك قال: قالوها لي، جعلوني على علم بذلك، لقد تكلّموا معي بعنف.

وتابع : أنقذني المدرب لويس إنريكي والمدير الرياضي لويس كامبوس، ولولاهما لما وضعت رجلي في أرضية الملعب. معتبراً بأنه في هذه الظروف "حقق أفضل موسم له".

وأضاف: أستمع إلى الانتقادات، أعتقد بأني من الأشخاص الذين يحللون عروضهم بأفضل طريقة، ليس لدي اي مشكلة في الكشف عن الحقيقة وهي أنها كانت أقل من المعايير التي وضعتها. لكن ما هو أكيد باني لن أكتفي بذلك الموسم المقبل.

وأضاف مبابي "تحرّرت وارتحت تماماً" بعد الاعلان عن انتقاله الى ريال مدريد بصورة رسمية واعتذر عن عدم الإجابة عما يتعلق بناديه الجديد. (العربية)