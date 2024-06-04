تصريحات نارية من مبابي قبل أمم أوروبا: نتطلع للفوز بالبطولة

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يشعر كيليان مبابي بسعادة غامرة إزاء تأكيد انتقاله إلى ريال مدريد، بعد انتظار طويل، لكن قائد منتخب فرنسا يوجه تركيزه الآن إلى المنتخب الذي يستعد لخوض بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم المقررة في ألمانيا.وانضم مبابي إلى النادي الإسباني الإثنين بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، ومع انتهاء حالة الجدل حول الصفقة أخيرا، يشعر المهاجم بالسعادة والارتياح، لكنه أراد إبقاء التركيز على المنتخب في مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء.وقال مبابي للصحفيين قبل مباراة فرنسا الودية أمام لوكسمبورغ: "أردت التعبير عن نفسي قبل بدء هذا المؤتمر الصحفي. الجميع يعرف الأنباء، الأمر رسمي، سأكون لاعباً في ريال مدريد للمواسم الخمسة المقبلة".وأضاف: "إنها فرحة كبيرة، حلم أصبح حقيقة. إنه أمر مثير للغاية. أنا سعيد للغاية وأشعر بالارتياح وكذلك بالفخر الشديد. هذا هو النادي الذي طالما حلمت بالوجود فيه، لذلك أود أن أشكرهم".وتابع: "لدي مسؤوليات كقائد لفرنسا وهذا الموقف ألقى بظلاله على المنتخب الوطني".وأردف بالقول: "لقد مر وقت طويل منذ أن فزنا ببطولة أوروبا، 24 عاماً فترة طويلة للغاية".