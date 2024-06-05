بالفيديو: نادي النصر السعودي يتعاقد مع أسطورة ريال مدريد

أعلن نادي النصر السعودي لكرة القدم، عن تعاقده بشكل رسمي مع أسطورة ريال مدريد السابق الإسباني فرناندو هييرو، ليكون مديرا رياضيا للفريق "العالمي".



وقال نادي النصر في بيان مقتضب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "الإسباني فرناندو هييرو مديرا رياضيا لنادي النصر".



وأضاف: "تمنياتنا بالتوفيق للأيقونة الإسبانية مع ناديه النصر". كما نشر نادي النصر مقطع فيديو يرصد بعض اللقطات من اليوم الأول للمدير الرياضي فرناندو هييرو داخل النادي.



وقال الأسطورة الإسبانية في رسالته لجماهير النصر: "مرحبا أنا فرناندو هييرو، سعيد جدا بالانضمام إلى هذا النادي".



وأكمل: "أردت أن ألقي التحية على مشجعي النصر، أراكم قريبا، سنواصل العمل معا".

🎬 اليوم الأول للمدير الرياضي فيرناندو هييرو 🤩

و رسالته لجماهير #النصر 💛 pic.twitter.com/gXIPv3UlI4 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) June 4, 2024 Advertisement

وسيكون هييرو المسؤول الأول عن كرة القدم بجميع فئاتها، وتشمل مهامه أيضا اختيار الأجهزة الفنية، والتنسيق مع البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق "العالمي"، بشأن مفاوضات اللاعبين الأجانب الذين يرغب النادي في التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية.



وأكدت التقارير الصحفية أن اختيار النجم الدولي الإسباني السابق، جاء من قبل الإيطالي وغيدو فينجا، الرئيس التنفيذي للنادي العاصمي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر.



وسبق لأسطورة ريال مدريد العمل كمدير رياضي لمنتخب إسبانيا، كما قاد الماتادور من مقعد المدرب في كأس العالم بروسيا.



يذكر أن فرناندو هييرو لعب لمدة 14 عاما مع ريال مدريد بين عامي 1989 و2003، حيث انضم إليه من بلد الوليد، وفاز مع الفريق الملكي بعدة ألقاب على رأسها الدوري الإسباني 5 مرات ودوري أبطال أوروبا 3 مرات.