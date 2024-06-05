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رياضة
تقنية تكنولوجية متطورة تتوقع بطل يورو 2024
Lebanon 24
05-06-2024
|
02:49
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توقعت تقنية تكنولوجية متطورة من منصة أوبتا للإحصائيات، هوية بطل يورو 2024 التي تنطلق في ألمانيا بعد أيام، حيث سيتنافس 24 منتخبًا من القارة العجوز، للفوز بالنسخة التاريخية الـ17 من المسابقة، أبرزها إيطاليا حاملة اللقب ووصيفتها إنكلترا.
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جورجيا هي الدولة الوحيدة التي تشارك لأول مرة في نهائيات كأس أمم أوروبا، وتأمل في ترك بصمة جيدة بقيادة نجم نابولي خفيتشا كفاراتسخيليا، قبل الموعد الكبير في المباراة النهائية من البطولة في العاصمة برلين يوم 14 تموز.
وأجرت تقنية منصة أوبتا فائقة التطور، عملية محاكاة 10 آلاف مرة لمسار بطولة كأس أمم أوروبا 2024، حيث أفضت إلى توقعات نتائج المنتخبات الـ24 المشاركة من حيث الوصول إلى ربع ونصف النهائي، والمباراة النهائية وهوية الفريق البطل.
وبحسب التقنية، فإن منتخب إنكلترا هو الأوفر حظًا لرفع كأس أمم أوروبا في ألمانيا بنسبة 19.9% ويليه مباشرةً المنتخب الفرنسي بنسبة 19.1%.
وإنكلترا وفرنسا هما المنتخبان الوحيدان اللذان تخطيا حاجز 19%، حيث توقعت التقنية أن يكون المشهد الختامي من المسابقة بين الديوك والأسود الثلاثة، مع تفضيل حصد المنتخب الإنجليزي للقب بنسبة زائدة عن فرنسا بواقع 0.8%.
ومن المتوقع أن يصل المنتخب الألماني صاحب الأرض والضيافة، إلى ربع النهائي بنسبة 58.4%، وأن يكمل مغامرته ويتأهل إلى المربع الذهبي بنسبة 36.5%، لكن النسبة تتقلص كثيرًا حيال بلوغه المباراة النهائية لتهبط إلى درجة 22.4%. (winwin)
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