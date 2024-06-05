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ويبدو أن مبابي نجم "ريال مدريد" الجديد، ستبدأ حربه فعلاً ضد "باريس" الآن، حيث ينوي اتخاذ خطوة تصعيدية ضده في المحاكم الرياضية، فاللاعب لم يحصل على راتبه في شهري نيسان وأيار الماضيين، بالإضافة إلى بعض المكافآت المتأخرة، ويبدو أن النادي العاصمي غير مستعد لدفع هذه المبالغ.وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن مبابي قد يتجه إلى المحاكم ، من أجل الحصول على مستحقاته المتأخرة. وكانت تقارير صحفية، قد أشارت إلى أن مبابي اتفق مع ناصر الخليفي رئيس "سان جيرمان"، على التنازل عن 80 مليون يورو هذا العام، والتي تتضمن مكافآت الولاء.ومع ذلك، أوضحت "ليكيب"، أن مبابي قد يحصل على هذه الأموال عن طريق التقاضي، لأن الالتزام بين الخليفي واللاعب لم يكن كتابيًا.ومن الواضح أن الفرنسي لم يكن سعيدًا في الفترة الأخيرة مع ناديه، فمبابي قبل انتقاله إلى فريق "الحلم" ريال مدريد دخل في أزمة مع إدارة نادي "سان جيرمان"، بعد أن رفض المهاجم تجديد عقده مع الفريق الباريسي لعام إضافي حتى 2025، لكي يتمكن من الرحيل في "الميركاتو" الصيفي الجاري بشكل مجاني. وخطط مبابي للبقاء في "حديقة الأمراء" حتى نهاية عقده صيف 2024 لكي يحصل على مكافأة الولاء من "باريس"، ومن ثم يستطيع الرحيل مجانًا إلى "الريال"، مع الحصول هناك على مكافأة إضافية كبيرة مقابل التوقيع للفريق الإسباني.ولكن القطري ناصر الخليفي رئيس النادي أمهل حينها مهاجمه السابق لتحديد موقفه النهائي قبل مطلع شهر آب 2023، إما بتجديد العقد أو الرحيل خلال "الميركاتو" الصيفي الماضي، إلا أن المهاجم الفرنسي التزم الصمت حينها. وبعد ذلك، استبعد النادي كليان مبابي من جولته الآسيوية في اليابان وكوريا الجنوبية استعدادًا للموسم الجديد صيف عام 2023، كما تم تهديده بعدم إشراكه في أي مباراة في ذلك الموسم، بعد أن أخبر المهاجم مسؤوليه بقراره عدم تفعيل بند تمديد عقده مع الفريق الباريسي، والبقاء في صفوفه حتى حزيران عام 2025.وقد عبّر مبابي عما بداخله تجاه ناديه السابق بعد مغادرته فرنسا، فعلى هامش تواجده في معسكر منتخب "الديوك"، قال مبابي في تصريحات نقلها موقع "يورو سبورت" إنه شعر بـ "التعاسة" في موسمه الأخير مع نادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي، وأضاف: "بعض الأشياء جعلتني غير سعيد، ولم أتمكن من إظهار ذلك لأنني قائد، لذا حاولت أن أكون إيجابيًا قدر الإمكان". وتابع: "لقد دعمني المدرب واللاعبون والعاملون في النادي، وسيكون من السيء أن أتذمر وأقول إنني غير سعيد".