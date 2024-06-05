28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
32
o
النبطية
38
o
زحلة
39
o
بعلبك
29
o
بشري
29
o
بيت الدين
38
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
خاص
مشكلة بينهما قد تصل إلى المحاكم.. "الحرب" بين مبابي و"سان جيرمان" بدأت!
إيناس القشاط - Inass El Kashat
|
Lebanon 24
05-06-2024
|
04:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
رغم أن رحيل الفرنسي كيليان مبابي عن "باريس سان جيرمان" مرّ بهدوء، إلا أن الفترة المقبلة قد تشهد اشتعال ملفات صراع بين اللاعب وناديه السابق.
ويبدو أن مبابي نجم "ريال مدريد" الجديد، ستبدأ حربه فعلاً ضد "باريس" الآن، حيث ينوي اتخاذ خطوة تصعيدية ضده في المحاكم الرياضية، فاللاعب لم يحصل على راتبه في شهري نيسان وأيار الماضيين، بالإضافة إلى بعض المكافآت المتأخرة، ويبدو أن النادي العاصمي غير مستعد لدفع هذه المبالغ.
Advertisement
وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن مبابي قد يتجه إلى المحاكم ، من أجل الحصول على مستحقاته المتأخرة. وكانت تقارير صحفية، قد أشارت إلى أن مبابي اتفق مع ناصر الخليفي رئيس "سان جيرمان"، على التنازل عن 80 مليون يورو هذا العام، والتي تتضمن مكافآت الولاء.
ومع ذلك، أوضحت "ليكيب"، أن مبابي قد يحصل على هذه الأموال عن طريق التقاضي، لأن الالتزام بين الخليفي واللاعب لم يكن كتابيًا.
ومن الواضح أن الفرنسي لم يكن سعيدًا في الفترة الأخيرة مع ناديه، فمبابي قبل انتقاله إلى فريق "الحلم" ريال مدريد دخل في أزمة مع إدارة نادي "سان جيرمان"، بعد أن رفض المهاجم تجديد عقده مع الفريق الباريسي لعام إضافي حتى 2025، لكي يتمكن من الرحيل في "الميركاتو" الصيفي الجاري بشكل مجاني. وخطط مبابي للبقاء في "حديقة الأمراء" حتى نهاية عقده صيف 2024 لكي يحصل على مكافأة الولاء من "باريس"، ومن ثم يستطيع الرحيل مجانًا إلى "الريال"، مع الحصول هناك على مكافأة إضافية كبيرة مقابل التوقيع للفريق الإسباني.
ولكن القطري ناصر الخليفي رئيس النادي أمهل حينها مهاجمه السابق لتحديد موقفه النهائي قبل مطلع شهر آب 2023، إما بتجديد العقد أو الرحيل خلال "الميركاتو" الصيفي الماضي، إلا أن المهاجم الفرنسي التزم الصمت حينها. وبعد ذلك، استبعد النادي كليان مبابي من جولته الآسيوية في اليابان وكوريا الجنوبية استعدادًا للموسم الجديد صيف عام 2023، كما تم تهديده بعدم إشراكه في أي مباراة في ذلك الموسم، بعد أن أخبر المهاجم مسؤوليه بقراره عدم تفعيل بند تمديد عقده مع الفريق الباريسي، والبقاء في صفوفه حتى حزيران عام 2025.
وقد عبّر مبابي عما بداخله تجاه ناديه السابق بعد مغادرته فرنسا، فعلى هامش تواجده في معسكر منتخب "الديوك"، قال مبابي في تصريحات نقلها موقع "يورو سبورت" إنه شعر بـ "التعاسة" في موسمه الأخير مع نادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي، وأضاف: "بعض الأشياء جعلتني غير سعيد، ولم أتمكن من إظهار ذلك لأنني قائد، لذا حاولت أن أكون إيجابيًا قدر الإمكان". وتابع: "لقد دعمني المدرب واللاعبون والعاملون في النادي، وسيكون من السيء أن أتذمر وأقول إنني غير سعيد".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
خاص
رياضة
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هجومٌ خطير على السفارة الأميركية في بيروت.. معلومات تكشف ما حصل (صور)
Lebanon 24
هجومٌ خطير على السفارة الأميركية في بيروت.. معلومات تكشف ما حصل (صور)
01:58 | 2024-06-05
05/06/2024 01:58:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ينخفض سعر صرف الدولار إلى 60 ألف ليرة؟
Lebanon 24
هل ينخفض سعر صرف الدولار إلى 60 ألف ليرة؟
02:45 | 2024-06-05
05/06/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عاشت على التنفس الاصطناعي في أواخر أيامها.. وفاة نجمة معروفة ويحبها الجمهور العربي من هي؟!
Lebanon 24
عاشت على التنفس الاصطناعي في أواخر أيامها.. وفاة نجمة معروفة ويحبها الجمهور العربي من هي؟!
09:00 | 2024-06-04
04/06/2024 09:00:52
Lebanon 24
Lebanon 24
في سماء لبنان... إليكم بالفيديو ما فعلته طائرات إسرائيليّة قبل قليل
Lebanon 24
في سماء لبنان... إليكم بالفيديو ما فعلته طائرات إسرائيليّة قبل قليل
11:21 | 2024-06-04
04/06/2024 11:21:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن بدء الحرب على لبنان.. مصادر تكشف خطّة الجيش الإسرائيليّ
Lebanon 24
بشأن بدء الحرب على لبنان.. مصادر تكشف خطّة الجيش الإسرائيليّ
15:46 | 2024-06-04
04/06/2024 03:46:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
إيناس القشاط - Inass El Kashat
أيضاً في رياضة
07:30 | 2024-06-05
نابولي يتعاقد مع كونتي رسمياً
02:49 | 2024-06-05
تقنية تكنولوجية متطورة تتوقع بطل يورو 2024
00:19 | 2024-06-05
بالفيديو: نادي النصر السعودي يتعاقد مع أسطورة ريال مدريد
23:00 | 2024-06-04
نيمار يكشف عن مرشحه للكرة الذهبية 2024
18:43 | 2024-06-04
تصريحات نارية من مبابي قبل أمم أوروبا: نتطلع للفوز بالبطولة
15:00 | 2024-06-04
مبابي: بعض الأشخاص جعلوني تعيساً
فيديو
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
00:02 | 2024-06-04
05/06/2024 14:49:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
01:00 | 2024-06-01
05/06/2024 14:49:32
Lebanon 24
Lebanon 24
شهر السلاح بوجه زميله في السفارة.. إقالة سفير بريطانيا لدى المكسيك شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
شهر السلاح بوجه زميله في السفارة.. إقالة سفير بريطانيا لدى المكسيك شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
00:30 | 2024-06-01
05/06/2024 14:49:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24