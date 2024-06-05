نابولي يتعاقد مع كونتي رسمياً

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أعلن نادي نابولي الإيطالي، الأربعاء، عن تعاقده مع المدرب أنطونيو كونتي لتدريب الفريق بدءا من الموسم المقبل.وتولى أنطونيو كونتي قيادة فريق نابولي الإيطالي، خلفا لفرانشيسكو كالزونا الذي رحل مع نهاية الموسم المنصرم عن منصبه.وكشف نادي نابولي في بيانه الرسمي، أن أنطونيو كونتي سيتولى تدريب الفريق الإيطالي بشكل رسمي، بعدما وقع على عقود انتقاله لصفوف الفريق الإيطالي حتى 30 حزيران 2027، أي لمدة 3 مواسم متتالية.