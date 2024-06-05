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رياضة

نابولي يتعاقد مع كونتي رسمياً

Lebanon 24
05-06-2024 | 07:30
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أعلن نادي نابولي الإيطالي، الأربعاء، عن تعاقده مع المدرب أنطونيو كونتي لتدريب الفريق بدءا من الموسم المقبل.

وتولى أنطونيو كونتي قيادة فريق نابولي الإيطالي، خلفا لفرانشيسكو كالزونا الذي رحل مع نهاية الموسم المنصرم عن منصبه.
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وكشف نادي نابولي في بيانه الرسمي، أن أنطونيو كونتي سيتولى تدريب الفريق الإيطالي بشكل رسمي، بعدما وقع على عقود انتقاله لصفوف الفريق الإيطالي حتى 30 حزيران 2027، أي لمدة 3 مواسم متتالية.
 
وتشير عدة تقارير صحفية إلى أن كونتي سيحصل على راتب سنوي 12 مليون يورو تصبح 6.5 مليون يورو بعد خصم الضرائب، قد ترتفع إلى 10 ملايين حال تحقيق أهداف رياضية معينة، مثل التأهل لدوري أبطال أوروبا أو الفوز بالدوري الإيطالي. (روسيا اليوم) 
 
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