28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
32
o
النبطية
39
o
زحلة
37
o
بعلبك
29
o
بشري
30
o
بيت الدين
39
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
نابولي يتعاقد مع كونتي رسمياً
Lebanon 24
05-06-2024
|
07:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن نادي نابولي الإيطالي، الأربعاء، عن تعاقده مع المدرب أنطونيو كونتي لتدريب الفريق بدءا من الموسم المقبل.
وتولى أنطونيو كونتي قيادة فريق نابولي الإيطالي، خلفا لفرانشيسكو كالزونا الذي رحل مع نهاية الموسم المنصرم عن منصبه.
Advertisement
وكشف نادي نابولي في بيانه الرسمي، أن أنطونيو كونتي سيتولى تدريب الفريق الإيطالي بشكل رسمي، بعدما وقع على عقود انتقاله لصفوف الفريق الإيطالي حتى 30 حزيران 2027، أي لمدة 3 مواسم متتالية.
وتشير عدة تقارير صحفية إلى أن كونتي سيحصل على راتب سنوي 12 مليون يورو تصبح 6.5 مليون يورو بعد خصم الضرائب، قد ترتفع إلى 10 ملايين حال تحقيق أهداف رياضية معينة، مثل التأهل لدوري أبطال أوروبا أو الفوز بالدوري الإيطالي. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هجومٌ خطير على السفارة الأميركية في بيروت.. معلومات تكشف ما حصل (صور)
Lebanon 24
هجومٌ خطير على السفارة الأميركية في بيروت.. معلومات تكشف ما حصل (صور)
01:58 | 2024-06-05
05/06/2024 01:58:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ينخفض سعر صرف الدولار إلى 60 ألف ليرة؟
Lebanon 24
هل ينخفض سعر صرف الدولار إلى 60 ألف ليرة؟
02:45 | 2024-06-05
05/06/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة مجوهرات وهواتف وساعات من داخل "السيتي مول".. ومفاجأة كبيرة بهويّة الموقوفين (صور)
Lebanon 24
سرقة مجوهرات وهواتف وساعات من داخل "السيتي مول".. ومفاجأة كبيرة بهويّة الموقوفين (صور)
05:44 | 2024-06-05
05/06/2024 05:44:10
Lebanon 24
Lebanon 24
في سماء لبنان... إليكم بالفيديو ما فعلته طائرات إسرائيليّة قبل قليل
Lebanon 24
في سماء لبنان... إليكم بالفيديو ما فعلته طائرات إسرائيليّة قبل قليل
11:21 | 2024-06-04
04/06/2024 11:21:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن بدء الحرب على لبنان.. مصادر تكشف خطّة الجيش الإسرائيليّ
Lebanon 24
بشأن بدء الحرب على لبنان.. مصادر تكشف خطّة الجيش الإسرائيليّ
15:46 | 2024-06-04
04/06/2024 03:46:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
07:47 | 2024-06-05
"الكمبيوتر العملاق" يتوقع هوية بطل "يورو 2024"
04:30 | 2024-06-05
مشكلة بينهما قد تصل إلى المحاكم.. "الحرب" بين مبابي و"سان جيرمان" بدأت!
02:49 | 2024-06-05
تقنية تكنولوجية متطورة تتوقع بطل يورو 2024
00:19 | 2024-06-05
بالفيديو: نادي النصر السعودي يتعاقد مع أسطورة ريال مدريد
23:00 | 2024-06-04
نيمار يكشف عن مرشحه للكرة الذهبية 2024
18:43 | 2024-06-04
تصريحات نارية من مبابي قبل أمم أوروبا: نتطلع للفوز بالبطولة
فيديو
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
00:02 | 2024-06-04
05/06/2024 17:06:52
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
01:00 | 2024-06-01
05/06/2024 17:06:52
Lebanon 24
Lebanon 24
شهر السلاح بوجه زميله في السفارة.. إقالة سفير بريطانيا لدى المكسيك شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
شهر السلاح بوجه زميله في السفارة.. إقالة سفير بريطانيا لدى المكسيك شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
00:30 | 2024-06-01
05/06/2024 17:06:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24