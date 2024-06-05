Advertisement

رياضة

"الكمبيوتر العملاق" يتوقع هوية بطل "يورو 2024"

Lebanon 24
05-06-2024 | 07:47
A-
A+
Doc-P-1208179-638531959396088925.jpg
Doc-P-1208179-638531959396088925.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مع انتهاء منافسات دوري أبطال أوروبا بتتويج ريال مدريد، ستتحول أنظار عشاق كرة القدم صوب "يورو 2024"، التي ستقام في ألمانيا.

وستقام بطولة هذا العام، وهي السابعة عشرة في تاريخ المسابقة، اعتبارا من 14 حزيران إلى غاية 14 تموز.
Advertisement
 
وحصل المنتخب الإيطالي على آخر نسخة من بطولة أمم أوروبا. 

وقامت شبكة "أوبتا" المتخصصة في إحصائيات كرة القدم باستخدام "حاسوبها العملاق" لمعرفة هوية المنتخب الأكثر احتمالا للفوز باللقب هذه السنة.

وأظهرت النتائج أن منتخب إنكلترا هو الأقرب للفوز بنسبة تصل إلى 19.9 بالمئة، بينما وصلت نسبة تأهله إلى ربع النهائي إلى 70 بالمئة، والوصول إلى نصف النهائي إلى 48.2 بالمئة، وبلوغ النهائي إلى 31.1 بالمئة.

وجاءت فرنسا في المركز الثاني بنسبة 19.1 بالمئة للفوز باللقب، وفرصة وصولها للنهائي بنسبة 30.4 بالمئة.

وبالنسبة لألمانيا صاحبة الأرض والجمهور، فإن "المانشافت" يملك فرصة الفوز بالبطولة بنسبة 12.4 بالمئة، بينما اقتصرت نسبة إيطاليا، حاملة اللقب، على 11.4 بالمئة للوصول للنهائي، و5 بالمئة للفوز بالبطولة مرة أخرى. (سكاي نيوز)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:58 | 2024-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:44 | 2024-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:21 | 2024-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:46 | 2024-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
07:30 | 2024-06-05
04:30 | 2024-06-05
02:49 | 2024-06-05
00:19 | 2024-06-05
23:00 | 2024-06-04
18:43 | 2024-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24