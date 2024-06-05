24
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
26
o
بشري
23
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
هالاند يتحدث عن مستقبله مع مانشستر سيتي.. هذا ما قاله
Lebanon 24
05-06-2024
|
10:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي، عن موقفه من تمديد عقده مع النادي الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة، ومستقبل مدربه الإسباني بيب غوارديولا.
وينتهي عقد هالاند (23 عاما) مع مانشستر سيتي في صيف 2027، وسط أنباء تفيد باحتمالية رحيله في صيف 2025.
Advertisement
وكانت تقارير قد ربطت مستقبل هالاند، بمصير مدربه بيب غوارديولا، خصوصا أن عقد المدرب ينتهي بنهاية الموسم المقبل.
وقال هالاند، في تصريحات لقناة "TV 2" النرويجية: "لقد أمضيت عامين رائعين في مانشستر سيتي، ويتبقى لي 3 سنوات في عقدي.. هذا كل ما يمكنني قوله".
وعن إمكانية تمديد تعاقده، قال: "لا أستطيع أن أتحدث أكثر من ذلك، هذا ما يمكنني قوله".
وتطرق المهاجم النرويجي للحديث عن مستقبل غوارديولا، قائلا: "بالطبع أتمنى استمراره لفترة طويلة، لكن على أي حال، هذا النادي سيقوده دائما أحد أفضل المدربين".
وأتم هالاند تصريحاته، قائلا: "اليوم الذي سيستقيل فيه بيب، أنا متأكد أنه سيأتي مدرب قوي لخلافته".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هل ينخفض سعر صرف الدولار إلى 60 ألف ليرة؟
Lebanon 24
هل ينخفض سعر صرف الدولار إلى 60 ألف ليرة؟
02:45 | 2024-06-05
05/06/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هجومٌ خطير على السفارة الأميركية في بيروت.. معلومات تكشف ما حصل (صور)
Lebanon 24
هجومٌ خطير على السفارة الأميركية في بيروت.. معلومات تكشف ما حصل (صور)
01:58 | 2024-06-05
05/06/2024 01:58:26
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة مجوهرات وهواتف وساعات من داخل "السيتي مول".. ومفاجأة كبيرة بهويّة الموقوفين (صور)
Lebanon 24
سرقة مجوهرات وهواتف وساعات من داخل "السيتي مول".. ومفاجأة كبيرة بهويّة الموقوفين (صور)
05:44 | 2024-06-05
05/06/2024 05:44:10
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات تُكشف عنه... من هو مُنفذ الهجوم على السفارة الأميركيّة اليوم؟
Lebanon 24
معلومات تُكشف عنه... من هو مُنفذ الهجوم على السفارة الأميركيّة اليوم؟
07:53 | 2024-06-05
05/06/2024 07:53:09
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة عاجلة.. ماذا أعلن نتنياهو عن لبنان قبل قليل؟
Lebanon 24
رسالة عاجلة.. ماذا أعلن نتنياهو عن لبنان قبل قليل؟
12:34 | 2024-06-05
05/06/2024 12:34:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
15:10 | 2024-06-05
الكاف يعلق على "تأجيل كأس أمم إفريقيا"
12:30 | 2024-06-05
باكيتا يواجه خطر الحظر مدى الحياة
07:47 | 2024-06-05
"الكمبيوتر العملاق" يتوقع هوية بطل "يورو 2024"
07:30 | 2024-06-05
نابولي يتعاقد مع كونتي رسمياً
04:30 | 2024-06-05
مشكلة بينهما قد تصل إلى المحاكم.. "الحرب" بين مبابي و"سان جيرمان" بدأت!
02:49 | 2024-06-05
تقنية تكنولوجية متطورة تتوقع بطل يورو 2024
فيديو
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
00:02 | 2024-06-04
06/06/2024 00:12:20
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
01:00 | 2024-06-01
06/06/2024 00:12:20
Lebanon 24
Lebanon 24
شهر السلاح بوجه زميله في السفارة.. إقالة سفير بريطانيا لدى المكسيك شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
شهر السلاح بوجه زميله في السفارة.. إقالة سفير بريطانيا لدى المكسيك شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
00:30 | 2024-06-01
06/06/2024 00:12:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24