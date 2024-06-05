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رياضة

هالاند يتحدث عن مستقبله مع مانشستر سيتي.. هذا ما قاله

Lebanon 24
05-06-2024 | 10:46
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كشف النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي، عن موقفه من تمديد عقده مع النادي الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة، ومستقبل مدربه الإسباني بيب غوارديولا.

وينتهي عقد هالاند (23 عاما) مع مانشستر سيتي في صيف 2027، وسط أنباء تفيد باحتمالية رحيله في صيف 2025.
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وكانت تقارير قد ربطت مستقبل هالاند، بمصير مدربه بيب غوارديولا، خصوصا أن عقد المدرب ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وقال هالاند، في تصريحات لقناة "TV 2" النرويجية: "لقد أمضيت عامين رائعين في مانشستر سيتي، ويتبقى لي 3 سنوات في عقدي.. هذا كل ما يمكنني قوله".
 
وعن إمكانية تمديد تعاقده، قال: "لا أستطيع أن أتحدث أكثر من ذلك، هذا ما يمكنني قوله".

وتطرق المهاجم النرويجي للحديث عن مستقبل غوارديولا، قائلا: "بالطبع أتمنى استمراره لفترة طويلة، لكن على أي حال، هذا النادي سيقوده دائما أحد أفضل المدربين".

وأتم هالاند تصريحاته، قائلا: "اليوم الذي سيستقيل فيه بيب، أنا متأكد أنه سيأتي مدرب قوي لخلافته".
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