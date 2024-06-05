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رياضة

باكيتا يواجه خطر الحظر مدى الحياة

Lebanon 24
05-06-2024 | 12:30
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يواجه الدولي البرازيلي لوكاس باكيتا لاعب وسط فريق وست هام الإنجليزي عقوبة الإيقاف مدى الحياة بسبب مزاعم بانتهاك قواعد المراهنات ومخالفة قواعد الاتحاد الإنجليزي.

وحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، الثلاثاء "يتهم باكيتا بتعمد الحصول على بطاقات صفراء في 4 مباريات بالدوري الإنجليزي ضد ليستر سيتي وأستون فيلا وليدز يونايتد وبورنموث، من أجل أن يكسب أصدقاؤه من مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية (مسقط رأسه) المال في المراهنات".

ووضع نحو 60 شخصا رهانات بحصول باكيتا على بطاقات صفراء، حيث تتراوح الرهانات بين 7 و400 جنيه إسترليني، ما أدى إلى مكاسب مجمعة قدرها 100 ألف إسترليني.

 وقالت الصحيفة: "طلب الاتحاد الإنجليزي اتخاذ "إجراءات تأديبية استثنائية" للاعب، الذي إذا ثبتت إدانته بتهم التلاعب بنتائج المباريات، فقد يحكم عليه "بالإيقاف مدى الحياة".

 وتابعت: "ومنذ أن أعلن الاتحاد الإنجليزي عن إعادة فتح القضية قبل أيام قليلة، حاول باكيتا التعاون لإثبات براءته بعد أن طلب تمديدا لتقديم المرافعات في دفاعه، ومن غير المتوقع صدور القرار قبل ستة أشهر أخرى".

 وشددت الصحيفة على أن باكيتا يواجه حالة غير مسبوقة في تاريخ كرة القدم الإنجليزية، إذا أقر بأنه مذنب، فإن عقوبته يمكن أن تتجاوز بكثير تلك التي فرضت سابقا على ساندرو تونالي (10 أشهر في نيوكاسل)، أو إيفان توني (8 أشهر في برينتفورد)، ، أو برادلي وود (6 سنوات في ستراتفورد)، أو كينان إسحاق (10 سنوات في ستراتفورد تاون).

 وتسببت الاتهامات في إلغاء انتقال باكيتا بقيمة 80 مليون إسترليني، ما يعادل 102 مليون دولار، إلى مانشستر سيتي، بعد ما بدأ الاتحاد الإنجليزي التحقيق مع اللاعب الصيف الماضي. (الأناضول)

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