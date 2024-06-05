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رياضة

بسبب بنزيما.. حمد الله على أعتاب مغادرة اتحاد جدة السعودي

Lebanon 24
05-06-2024 | 23:00
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رجحت تقارير إعلامية، الأربعاء، أن يغادر النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله نادي الاتحاد السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 وقالت صحيفة "الرياضية" السعودي إن مسؤولي نادي الاتحاد استقروا على رحيل حمد الله خلال الميركاتو الصيفي، مضيفة "خلصوا إلى صعوبة وجود الثنائي الفرنسي كريم بنزيمة والمغربي حمد الله معا في الفريق الموسم المقبل".

وأشارت الصحيفة، نقلا عن مصادرها، إلى أن اللاعب المغربي البالغ من العمر 33 عاما يرغب هو الآخر في مغادرة النادي، قبل بداية معسكر الفريق الإعدادي للموسم المقبل.

 وتابعت: "تنتظر الإدارة اعتماد ميزانية الأندية من قبل برنامج الاستقطاب للدخول في مفاوضات مع لاعب متميز، يعوض المغربي في الهجوم". (سكاي نيوز)

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