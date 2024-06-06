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رياضة
بعد توقيع العقد.. تقرير يكشف قيمة الشرط الجزائي الخيالي في عقد مبابي مع الريال
Lebanon 24
06-06-2024
|
00:21
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كشف تقرير إسباني عن قيمة الشرط الجزائي في عقد الفرنسي كيليان مبابي الذي انتقل من باريس سان جرمان الفرنسي إلى ريال مدريد الإسباني.
وقال تقرير لإذاعة "كوبي" الإسبانية إن قيمة الشرط الجزائي في عقد مبابي تصل إلى مليار يورو مثل معظم نجوم "النادي الملكي".
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كذلك أشار التقرير إلى أن مبابي سيتقاضى راتبا سنويا يصل إلى 30 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافآت مرتبطة بالأهداف والأداء، مما يجعله اللاعب الأعلى أجرا في ريال مدريد.
وسيحصل مبابي على نسبة 70 في المئة من حقوق بيع صوره لأغراض تسويقية وتجارية، وستذهب النسبة المتبقية للنادي الإسباني.
وكان الصحفي الفرنسي المختص جولين لوران، قد كشف أن مبابي سيحصل على 150 مليون يورو "مكافأة للتوقيع" على عقد الانضمام "للمرينغي".
يذكر أن المبلغ سيمنح لمبابي على مدار مدة العقد، البالغة 5 أعوام.
وترتفع قيمة "مكافأة التوقيع" من الأندية للاعبين، عادة، عندما يكون الانتقال مجانيا ولم يكلف النادي شيئا، وهي الحالة في انتقال مبابي من سان جرمان إلى الريال، بعد انتهاء عقده.
ومن المتوقع أن يكشف عن مبابي بقميص ريال مدريد، في حفل ضخم، سيقام بعد انتهاء بطولة كأس أوروبا 2024، منتصف تموز المقبل.
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