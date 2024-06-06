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رياضة

أزمة جديدة في ليفربول بسبب محمد صلاح

Lebanon 24
06-06-2024 | 02:23
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يواجه نادي ليفربول الإنكليزي، أزمة جديدة بسبب محمد صلاح نجم الفريق خلال الفترة الحالية، حتى في حال تجديد تعاقده مع الريدز.

ويرتبط محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنكليزي، بعقد ممتد حتى نهاية الصيف المقبل أي في حزيران 2025، لذلك يسعى النادي في تجديد تعاقده مع نجم الفريق.
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وحسب ما ذكرته شبكة "ليفربول إيكو" الإنكليزية، فإنه حتى في حال تجديد عقد صلاح مع ليفربول، سيشكل اللاعب أزمة جديدة مع الفريق الإنكليزي خلال الفترة المقبلة.
وتعود الأزمة، إلى رغبة منتخب مصر في استدعاء صلاح لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية أولمبياد باريس 2024، التي تقام في يوليو المقبل.

وفي حال شارك صلاح مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس سيغيب اللاعب عن المعسكر التحضيري للموسم الجديد مع الريدز، إلا أن النادي الإنكليزي يملك كامل الحق في رفض مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية، مثلما سبق وحدث في أولمبياد طوكيو.

وعلى الرغم من ذلك، تبقى أزمة استدعاء محمد صلاح لخوض منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة في 2025، والتي ستجعل اللاعب يغيب عن الريدز لفترة طويلة، مثلما حدث في الموسم المنصرم.

وفي هذه الحالة، لن يكون لدى النادي الإنكليزي الحق في رفض مشاركة صلاح في بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة، الأمر الذي يجعله يخسر جهود اللاعب في عدة مباريات.

وشارك صلاح مع ليفربول في 44 مباراة خلال الموسم الحالي، ضمن جميع البطولات التي نافس عليها الريدز، أحرز خلالها 25 هدفا وصنع 13 أخر.
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