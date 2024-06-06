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رياضة

تصفيات مونديال 2026.. تونس تحقق فوزا ثمينا

Lebanon 24
06-06-2024 | 10:36
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انتزع منتخب تونس فوزا ثمينا من ضيفه منتخب غينيا الاستوائية (1-0) في اللقاء الذي جمعها مساء يوم الأربعاء، في الجولة الثالثة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026.

ويدين منتخب "نسور قرطاج" بالفضل في انتصاره للاعبة محمد علي بن رمضان، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له من ركلة جزاء في الدقيقة 82 من زمن اللقاء، على ملعب "حمادي العقربي" بمدينة رادس.
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وحقق منتخب تونس بذلك انتصاره الثالث على التوالي، ويتصدر قائمة المجموعة الثامنة (H) بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

بينما تعرض منتخب غينيا الاستوائية للهزيمة الأولى فعليا، بعد خسارته أول مباراتين بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

يذكر أن متصدر المجموعة سيتأهل مباشرة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. (روسيا اليوم) 
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