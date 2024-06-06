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رياضة

هل من خلاف بين صلاح ومدرب الفراعنة؟

Lebanon 24
06-06-2024 | 11:26
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نفى المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن وجود أي مشاكل داخل الفريق، خلال مؤتمر صحفي مكرس لمباراة "الفراعنة" ضد بوركينا فاسو، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكانت تقارير صحفية زعمت وجود خلاف بين المدرب حسام حسن، وقائد منتخب "الفراعنة" محمد صلاح نجم نادي ليفربول، قبل أن يتم نفي ذلك من المسؤولين الرياضيين وحسام حسن.
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وقال حسام حسن لوسائل الإعلام: "هذه الفترة من أحسن الفترات التي شفتها من حيث سلوك اللاعبين، في إصرار وروح وطنية، اللاعبون يرغبون بعمل حاجة للبلد والجماهير ثم لنفسهم، يعملون بشكل احترافي جدا، كل اللاعبين سواء داخل مصر أو خارجه، على رأسهم صلاح وتريزيغيه ومصطفى محمد وغيرهم". (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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