Advertisement

رياضة

بعد الإنتقادات.. إليكم نتيجة تصويت الأندية الإنكليزية على إبقاء "الفار"

Lebanon 24
06-06-2024 | 12:13
A-
A+
Doc-P-1208665-638532984075698502.jpg
Doc-P-1208665-638532984075698502.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
‬‬صوتت أندية الدوري الإنكليزي الممتاز، الخميس، لصالح استمرار تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، رغم الانتقادات الكبيرة لنظام التحكيم المدعوم بالتكنولوجيا في الموسم الماضي.

وكشفت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن 19 من أصل 20 ناديا صوتت لصالح استمرار تقنية الفيديو، التي ظهرت لأول مرة في المسابقة خلال موسم 2019-2020.
Advertisement

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي في بيان: "رغم أن تقنية حكم الفيديو المساعد تتيح اتخاذ قرارات أكثر دقة، فقد تم الاتفاق على ضرورة إجراء تحسينات لصالح اللعبة والمشجعين".

وتم تحديد 6 نقاط رئيسية خلال المناقشات مع الأندية:

-الحفاظ على تقنية حكم الفيديو المساعد.
-تقليل تأخير وقت اللعب، بداية عبر استخدام تقنية التسلل شبه الآلية.
-تحسين تجربة المشجعين عبر تقليل تأخير وقت اللعب وقيام الحكام بالإعلان للجمهور في الملعب لشرح تبعات القرار المتخذ بعد مراجعة حكم الفيديو.
-القيام بتدريبات أكثر قوة على استخدام تقنية الفيديو لتحسين الاتساق، مع التركيز على السرعة والاحتفاظ بالدقة.
-المزيد من الشفافية والتواصل حول تقنية الفيديو.
-حملة توعية بشأن تقنية الفيديو للمشجعين وجميع الأطراف المعنية لتوضيح دور التكنولوجيا في اللعبة بشكل أفضل. (سكاي نيوز عربية)
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:05 | 2024-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2024-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:27 | 2024-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:58 | 2024-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
12:36 | 2024-06-06
11:26 | 2024-06-06
10:36 | 2024-06-06
07:30 | 2024-06-06
02:23 | 2024-06-06
01:42 | 2024-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24