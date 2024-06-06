بعد الإنتقادات.. إليكم نتيجة تصويت الأندية الإنكليزية على إبقاء "الفار"

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‬‬صوتت أندية الدوري الإنكليزي الممتاز، الخميس، لصالح استمرار تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، رغم الانتقادات الكبيرة لنظام التحكيم المدعوم بالتكنولوجيا في الموسم الماضي.وكشفت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن 19 من أصل 20 ناديا صوتت لصالح استمرار تقنية الفيديو، التي ظهرت لأول مرة في المسابقة خلال موسم 2019-2020.وقالت رابطة الدوري الإنجليزي في بيان: "رغم أن تقنية حكم الفيديو المساعد تتيح اتخاذ قرارات أكثر دقة، فقد تم الاتفاق على ضرورة إجراء تحسينات لصالح اللعبة والمشجعين".-الحفاظ على تقنية حكم الفيديو المساعد.