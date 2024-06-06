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رياضة

سوريا تسقط أمام كوريا الشمالية

Lebanon 24
06-06-2024 | 12:36
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سقط المنتخب السوري أمام نظيره الكوري الشمالي (1-0) في المباارة التي جمعتهما اليوم الخميس، في الجولة الخامسة للتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

واقتنص الكوري الشمالي جونغ أيل غوان هدف الفوز الوحيد لبلاده في الوقت القاتل في الدقيقة لأولى المحتسبة بدلا من الزمن الضائع للقاء، الذي جرى على "استاد لاوس الوطني الجديد - New Laos National Stadium"، بعاصمة جمهورية لاغوس "فيينتيان". (روسيا اليوم)
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المصدر: روسيا اليوم
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