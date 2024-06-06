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رياضة
شفيونتيك تبحث عن الإنجاز التاريخي
Lebanon 24
06-06-2024
|
23:00
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ضربت جاسمين باوليني، موعدا في المباراة النهائية أمام شفيونتيك، بعد فوزها على الروسية ميرا أندريفا، بنتيجة 6-3 و6-1، بعد 73 دقيقة فقط.
أما إيجا شفيونتيك فقد أطاحت باللاعبة الأميركية كوكو جوف، خارج البطولة، بعد فوزها بمجموعتين دون رد بواقع (6-2) و(6-4).
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وتبدو شفيونتيك، الأوفر حظا لقهر جاسمين باوليني، بالنظر إلى خبرة اللاعبتين في البطولات الكبرى، والمواجهتين السابقتين بينهما حيث حسمتهما البولندية دون عناء في 2018 و2022.
وحال تتويج شفيونتيك، ستصبح أول لاعبة تحرز لقب رولان جاروس 3 مرات متتالية منذ البلجيكية جاستين هينان في 2007.
ويمكن لشفيونتيك أن تصبح رابع لاعبة تتوج باللقب 3 مرات متتالية، بعد هينان والأميركية كريس إيفرت والألمانية شتيفي جراف. (موقع كورة)
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