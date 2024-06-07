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رياضة
زوجة لاعب شهير في أزمة.. متهمة بقتل رجل في البرازيل؟!
Lebanon 24
07-06-2024
|
01:16
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ردت ناتاليا بيكر، زوجة أليسون بيكر، حارس مرمى فريق الكرة بنادي ليفربول الإنكليزي، على مزاعم تورطها في أزمة جنائية في البرازيل، تزامنًا مع استعداد الحارس للمشاركة في بطولة كوبا أميركا 2024.
وفوجئت شريكة بيكر بنفسها عالقة في عاصفة لا علاقة لها بها، بعدما تم الكشف عن وفاة رجل في البرازيل، نتيجة مضاعفات طبية إثر عملية تقشير الجلد الكيميائي بإحدى العيادات بمدينة ساو باولو، ليتم القبض على امرأة تدعى ناتاليا بيكر على خلفية الحادث.
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ونشرت زوجة أليسون رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتوضح أنها ليست المرأة المعنية بالأمر، وأن هناك تشابهًا في الأسماء بينها، وبين طبيبة العمليات التجميلية التي تم استجوابها واحتجازها نتيجة الحادث، علمًا بأن زوجة الحارس تعمل طبيبة مختصّة في رعاية الأطفال.
وأنهت زوجة حارس ليفربول، حالة الجدل الدائرة، لتمنح زوجها قدرًا من التركيز والاهتمام بالكامل على بطولة كوبا أميركا والتي تنطلق في الولايات المتحدة، خلال الفترة بين 20 حزيران و14 تموز، بمشاركة 16 منتخبًا. (جول)
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