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رياضة

الكشف عن مواعيد وجوائز الكرة الذهبية 2024

Lebanon 24
07-06-2024 | 03:29
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أعلن الحساب الرسمي لجائزة الكرة الذهبية "البالون دور"، موعد إقامة الحفل الخاص بنسخة العام الجاري 2024، كما كشف عن إضافة جائزة جديدة سيتم تقديمها منذ هذا العام وصاعدًا.

وسيكون موعد الكشف عن المرشحين لجائزة هذا العام، في الرابع من أيلول المقبل، فيما سيُقام الحفل يوم 28 تشرين الأول المقبل في مسرع دو شاتليه في باريس.
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وستشهد النسخة الـ68 من الجائزة الفردية المرموقة في عالم كرة القدم، تقديم جائزة جديدة خاصة بأفضل مدرب في الموسم، وستكون واحدة خاصة بأفضل مدرب للرجال وأخرى بأفضل مدرب للسيدات، كما سيُشارك الاتحاد الأوروبي في تنظيم تلك النسخة.

حفل البالون دور لعام 2024 سيشهد توزيع 10 جوائز، وهي: الكرة الذهبية للرجال والسيدات، وأفضل فريق في العام للرجال والسيدات، وأفضل مدرب للرجال والسيدات، وكأس كوبا الخاص بأفضل لاعب شاب، وكأس ياشين لأفضل حارس مرمى، وكأس جيرد مولر للهداف وكأس سقراط للاعبين الملتزمين بالأعمال الخيرية والمجتمعية.

ونسخة الموسم الجاري تشهد منافسة بين عدد من اللاعبين أبرزهم فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام وإرلينج هالاند وكيليان مبابي، وبالطبع ستلعب بطولة يورو 2024 دورًا حيويًا في اختيار الفائز.
 
يذكر أن العام الماضي، توج ليونيل ميسي بالجائزة وهي الثامنة في تاريخه. (جول)
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