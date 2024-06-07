28
o
بيروت
32
o
طرابلس
28
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
34
o
النبطية
36
o
زحلة
36
o
بعلبك
32
o
بشري
31
o
بيت الدين
36
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
الكشف عن مواعيد وجوائز الكرة الذهبية 2024
Lebanon 24
07-06-2024
|
03:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الحساب الرسمي لجائزة الكرة الذهبية "البالون دور"، موعد إقامة الحفل الخاص بنسخة العام الجاري 2024، كما كشف عن إضافة جائزة جديدة سيتم تقديمها منذ هذا العام وصاعدًا.
وسيكون موعد الكشف عن المرشحين لجائزة هذا العام، في الرابع من أيلول المقبل، فيما سيُقام الحفل يوم 28 تشرين الأول المقبل في مسرع دو شاتليه في باريس.
Advertisement
وستشهد النسخة الـ68 من الجائزة الفردية المرموقة في عالم كرة القدم، تقديم جائزة جديدة خاصة بأفضل مدرب في الموسم، وستكون واحدة خاصة بأفضل مدرب للرجال وأخرى بأفضل مدرب للسيدات، كما سيُشارك الاتحاد الأوروبي في تنظيم تلك النسخة.
حفل البالون دور لعام 2024 سيشهد توزيع 10 جوائز، وهي: الكرة الذهبية للرجال والسيدات، وأفضل فريق في العام للرجال والسيدات، وأفضل مدرب للرجال والسيدات، وكأس كوبا الخاص بأفضل لاعب شاب، وكأس ياشين لأفضل حارس مرمى، وكأس جيرد مولر للهداف وكأس سقراط للاعبين الملتزمين بالأعمال الخيرية والمجتمعية.
ونسخة الموسم الجاري تشهد منافسة بين عدد من اللاعبين أبرزهم فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام وإرلينج هالاند وكيليان مبابي، وبالطبع ستلعب بطولة يورو 2024 دورًا حيويًا في اختيار الفائز.
يذكر أن العام الماضي، توج ليونيل ميسي بالجائزة وهي الثامنة في تاريخه. (جول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هل تزوّجت سارة أبي كنعان مدنيّاً أم كنسيّاً؟ هذا ما كشفته والدتها
Lebanon 24
هل تزوّجت سارة أبي كنعان مدنيّاً أم كنسيّاً؟ هذا ما كشفته والدتها
09:13 | 2024-06-06
06/06/2024 09:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الودائع... هذا آخر ما قاله منصوري
Lebanon 24
عن الودائع... هذا آخر ما قاله منصوري
10:14 | 2024-06-06
06/06/2024 10:14:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مُخيف في فرن الشباك... شاهدوا الفيديو التالي من هناك
Lebanon 24
مشهد مُخيف في فرن الشباك... شاهدوا الفيديو التالي من هناك
10:10 | 2024-06-06
06/06/2024 10:10:28
Lebanon 24
Lebanon 24
موقوف لدى شعبة المعلومات بتهمة الابتزاز المالي والاحتيال
Lebanon 24
موقوف لدى شعبة المعلومات بتهمة الابتزاز المالي والاحتيال
07:28 | 2024-06-06
06/06/2024 07:28:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إنقلاب "فان" لنقل الركاب... ومعلومات عن سقوط قتيل
Lebanon 24
إنقلاب "فان" لنقل الركاب... ومعلومات عن سقوط قتيل
10:28 | 2024-06-06
06/06/2024 10:28:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
05:15 | 2024-06-07
هل تذكرون الكرواتية إيفانا نول التي أحدثت ضجة في "مونديال قطر"؟.. هذا ما حلّ بها بعد البطولة
04:30 | 2024-06-07
تصفيات آسيا للمونديال: فلسطين تعانق العالمية.. والعين على سوريا
01:16 | 2024-06-07
زوجة لاعب شهير في أزمة.. متهمة بقتل رجل في البرازيل؟!
23:00 | 2024-06-06
شفيونتيك تبحث عن الإنجاز التاريخي
16:29 | 2024-06-06
التصفيات الآسيوية المشتركة.. قطر تتعادل مع أفغانستان وتُحافظ على الصدارة
14:37 | 2024-06-06
رسميًا.. المنتخب اللبناني خارج تصفيات "المونديال"
فيديو
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
00:02 | 2024-06-04
07/06/2024 13:10:28
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
01:00 | 2024-06-01
07/06/2024 13:10:28
Lebanon 24
Lebanon 24
شهر السلاح بوجه زميله في السفارة.. إقالة سفير بريطانيا لدى المكسيك شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
شهر السلاح بوجه زميله في السفارة.. إقالة سفير بريطانيا لدى المكسيك شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
00:30 | 2024-06-01
07/06/2024 13:10:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24