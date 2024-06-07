تصفيات آسيا للمونديال: فلسطين تعانق العالمية.. والعين على سوريا

تتجه أنظار عشاق الرياضة في آسيا للتصفيات الأبرز في القارة، والمؤهلة لأهم بطولة على مستوى العالم وهي كأس العالم 2026، التي من المقرّر إقامتها في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا، وكأس آسيا 2027 في السعودية.

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وقد خرجت بعض المنتخبات العربية أمس الخميس بنتائج متباينة، في الجولة الخامسة من دور التصفيات الآسيوية. والبداية مع فلسطين التي عانقت العالمية، اذ حقق المنتخب الفلسطيني إنجازاً تاريخياً رغم كل الصعوبات والأوجاع التي يواجهها شعبه وخصوصًا في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة، بتأهله للمرة الأولى في تاريخه للدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، بتعادله السلبي مع منتخب لبنان أمس الخميس، في الجولة الخامسة من دور المجموعات، كما نجح في التأهل لبطولة كأس آسيا 2027، بعد أن ضمن المركز الثاني في المجموعة التاسعة برصيد 8 نقاط، خلف منتخب أستراليا، فيما خسر لبنان "الجريح" أيضًا والذي يعاني من عدوان إسرائيلي على جنوبه، فرصة التأهل إلى نهائيات مونديال 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ولكن لم تستطع جارة فلسطين ولبنان، سوريا، التأهل بعد، فقد وقعت بفخ الخسارة في الوقت القاتل أمام كوريا الشمالية (0-1)، ليتجمد رصيد المنتخب السوري عند النقطة رقم 7 وبقي في المركز الثاني، فيما وصل منتخب كوريا الشمالية للنقطة الـ 6 في المركز الثالث، وأحيا آماله في التأهل.

وفي مباراة أخرى من المجموعة الثانية، حافظ المنتخب الياباني على الصدارة بفوزه العريض أمام ميانمار بخماسية مقابل لا شيء، ووصل إلى النقطة رقم 15، فيما ظلت ميانمار في المركز الرابع بنقطة وحيدة. ويستعد المنتخب السوري لمواجهة نظيره الياباني في الجولة المقبلة يوم الثلاثاء المقبل، في مباراة يجب الفوز بها لضمان التأهل، فيما سيواجه المنتخب الكوري منتخب ميانمار في اليوم ذاته.

إلى ذلك، أنجز منتخب السعودية مهمته بكفاءة، وتأهل رسميا إلى التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بعد انتصاره على باكستان بنتيجة (0-3) في الجولة الخامسة من المجموعة السابعة.

ونذهب نحو قطر، حيث تعادل "العنابي" مع مضيفه أفغانستان من دون أهداف، في المواجهة التي جمعت الفريقين الخميس، لحساب الجولة الخامسة من الدور الثاني في تصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم وكأس آسيا. وبهذه النتيجة رفع منتخب قطر رصيده إلى 13 نقطة، في صدارة المجموعة الأولى بفارق 8 نقاط كاملة أمام المنتخب الهندي صاحب المركز الثاني، فيما يحتل منتخب أفغانستان المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وتأتي الكويت في المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

وفي مواجهة أخرى، حقق المنتخب الإماراتي فوزًا كبيرًا (4-0) على مضيفه النيبالي بأربعة أهداف من دون رد، في المواجهة التي جمعت الفريقين على أرضية استاد الأمير محمد بن فهد. وبهذه النتيجة واصل منتخب الإمارات تفوقه في المجموعة الثامنة، محتلًا الصدارة برصيد 15 نقطة من 5 مباريات، فيما ظل منتخب نيبال يتذيل الترتيب برصيدٍ خالٍ من النقاط بعد تلقي الخسارة الخامسة على التوالي في التصفيات.

أما منتخب البحرين، فقد تعادل مع منافسه اليمني من دون أهداف، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين على أرضية استاد البحرين الوطني. وبهذه النتيجة رفع منتخب البحرين رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني، بفارق 5 نقاط خلف الامارات المتصدر، ليضمن تأهله إلى المرحلة المقبلة من التصفيات، فيما حل اليمن في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.



