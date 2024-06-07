28
o
بيروت
32
o
طرابلس
28
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
34
o
النبطية
36
o
زحلة
36
o
بعلبك
32
o
بشري
31
o
بيت الدين
36
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
هل تذكرون الكرواتية إيفانا نول التي أحدثت ضجة في "مونديال قطر"؟.. هذا ما حلّ بها بعد البطولة
Lebanon 24
07-06-2024
|
05:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت إيفانا نول ملكة جمال كرواتيا سابقاً والتي أحدثت ضجة خلال بطولة كأس العالم الأخيرة في قطر، أنها تنوي الظهور في ألمانيا الأسبوع المقبل لدعم منتخب بلادها في كأس أوروبا المقبلة "يورو 2024".
ولفتت نول الأنظار بشدة في مونديال قطر بإطلالاتها المثيرة بارتداء ملابس تتكون من ألوان علم بلدها في المدرجات أثناء مباريات منتخب كرواتيا، إذ ساهم وصول لوكا مودريتش ورفاقه إلى نصف النهائي بارتفاع عدد متابعيها على "إنستغرام" إلى 3 ملايين متابع.
Advertisement
وكشفت نول في حوار مع صحيفة "بيلد" الألمانية، أنها تنوي السفر إلى ألمانيا في الأيام القليلة القادمة لدعم منتخب كرواتيا في منافسات كأس أوروبا 2024 التي تنطلق في وقت لاحق من يونيو الجاري.
وقالت للصحيفة الألمانية: "لا أعرف بالضبط أي الملابس التي سأرتديها بعد. ربما سيكون لدي أفكار عفوية. إما سأرتدي بعض الملابس المصممة سريعاً، أو سألصق العلم الكرواتي على الملابس التي أحبها، وهذا ما فعلته في كأس العالم".
وكشفت الحسناء التي تعمل كمنسقة موسيقية أن شهرتها في كأس العالم "حطمت قلبها" بعدما انفصلت عن صديقها عقب علاقة دامت 10 أعوام، وأضافت: بعد بطولة أوروبا سأقوم بجولة حول العالم لأمارس شغفي الموسيقي، وبعد ذلك سأعود إلى ميامي الأميركية حيث أقيم منذ نهاية مونديال 2022. (العربية)
رياضة
المرأة
Advertisement
الأكثر قراءة
هل تزوّجت سارة أبي كنعان مدنيّاً أم كنسيّاً؟ هذا ما كشفته والدتها
Lebanon 24
هل تزوّجت سارة أبي كنعان مدنيّاً أم كنسيّاً؟ هذا ما كشفته والدتها
09:13 | 2024-06-06
06/06/2024 09:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الودائع... هذا آخر ما قاله منصوري
Lebanon 24
عن الودائع... هذا آخر ما قاله منصوري
10:14 | 2024-06-06
06/06/2024 10:14:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مُخيف في فرن الشباك... شاهدوا الفيديو التالي من هناك
Lebanon 24
مشهد مُخيف في فرن الشباك... شاهدوا الفيديو التالي من هناك
10:10 | 2024-06-06
06/06/2024 10:10:28
Lebanon 24
Lebanon 24
موقوف لدى شعبة المعلومات بتهمة الابتزاز المالي والاحتيال
Lebanon 24
موقوف لدى شعبة المعلومات بتهمة الابتزاز المالي والاحتيال
07:28 | 2024-06-06
06/06/2024 07:28:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إنقلاب "فان" لنقل الركاب... ومعلومات عن سقوط قتيل
Lebanon 24
إنقلاب "فان" لنقل الركاب... ومعلومات عن سقوط قتيل
10:28 | 2024-06-06
06/06/2024 10:28:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
04:30 | 2024-06-07
تصفيات آسيا للمونديال: فلسطين تعانق العالمية.. والعين على سوريا
03:29 | 2024-06-07
الكشف عن مواعيد وجوائز الكرة الذهبية 2024
01:16 | 2024-06-07
زوجة لاعب شهير في أزمة.. متهمة بقتل رجل في البرازيل؟!
23:00 | 2024-06-06
شفيونتيك تبحث عن الإنجاز التاريخي
16:29 | 2024-06-06
التصفيات الآسيوية المشتركة.. قطر تتعادل مع أفغانستان وتُحافظ على الصدارة
14:37 | 2024-06-06
رسميًا.. المنتخب اللبناني خارج تصفيات "المونديال"
فيديو
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
00:02 | 2024-06-04
07/06/2024 13:10:41
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
01:00 | 2024-06-01
07/06/2024 13:10:41
Lebanon 24
Lebanon 24
شهر السلاح بوجه زميله في السفارة.. إقالة سفير بريطانيا لدى المكسيك شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
شهر السلاح بوجه زميله في السفارة.. إقالة سفير بريطانيا لدى المكسيك شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
00:30 | 2024-06-01
07/06/2024 13:10:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24