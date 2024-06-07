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رياضة

هل تذكرون الكرواتية إيفانا نول التي أحدثت ضجة في "مونديال قطر"؟.. هذا ما حلّ بها بعد البطولة

Lebanon 24
07-06-2024 | 05:15
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كشفت إيفانا نول ملكة جمال كرواتيا سابقاً والتي أحدثت ضجة خلال بطولة كأس العالم الأخيرة في قطر، أنها تنوي الظهور في ألمانيا الأسبوع المقبل لدعم منتخب بلادها في كأس أوروبا المقبلة "يورو 2024".

ولفتت نول الأنظار بشدة في مونديال قطر بإطلالاتها المثيرة بارتداء ملابس تتكون من ألوان علم بلدها في المدرجات أثناء مباريات منتخب كرواتيا، إذ ساهم وصول لوكا مودريتش ورفاقه إلى نصف النهائي بارتفاع عدد متابعيها على "إنستغرام" إلى 3 ملايين متابع.
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وكشفت نول في حوار مع صحيفة "بيلد" الألمانية، أنها تنوي السفر إلى ألمانيا في الأيام القليلة القادمة لدعم منتخب كرواتيا في منافسات كأس أوروبا 2024 التي تنطلق في وقت لاحق من يونيو الجاري.

وقالت للصحيفة الألمانية: "لا أعرف بالضبط أي الملابس التي سأرتديها بعد. ربما سيكون لدي أفكار عفوية. إما سأرتدي بعض الملابس المصممة سريعاً، أو سألصق العلم الكرواتي على الملابس التي أحبها، وهذا ما فعلته في كأس العالم".

وكشفت الحسناء التي تعمل كمنسقة موسيقية أن شهرتها في كأس العالم "حطمت قلبها" بعدما انفصلت عن صديقها عقب علاقة دامت 10 أعوام، وأضافت: بعد بطولة أوروبا سأقوم بجولة حول العالم لأمارس شغفي الموسيقي، وبعد ذلك سأعود إلى ميامي الأميركية حيث أقيم منذ نهاية مونديال 2022. (العربية)

رياضة

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