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رياضة

بصورة لمبابي.. ريال مدريد يستفز باريس سان جيرمان

Lebanon 24
07-06-2024 | 10:30
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واصل نادي ريال مدريد الإسباني، استفزازه لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، بعد الظفر بخدمات مهاجمه كيليان مبابي، في صفقة انتقال حر.

واحتفل نادي ريال مدريد بتوهج مبابي خلال المباراة الودية لمنتخب فرنسا ولوكسمبورغ، حيث أحرز هدفا وصنع الهدفين الآخرين.
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وسلط ريال مدريد الضوء عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" على أداء لاعبه الجديد بنشر صورة لمبابي وإبراز مشاركته مع مواطنه إدواردو كامافينغا لاعب الفريق الملكي أيضا. (روسيا اليوم) 
 
ريال مدريد يستفز باريس سان جيرمان بصورة لمبابي
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