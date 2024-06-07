عضو مجلس الزمالك يطالب بإلغاء الدوري هذا الموسم

طالب عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أحمد سليمان، بإلغاء النسخة الحالية من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للموسم (2023-2024).

وجاءت مطالبات أحمد سليمان، بداعي الإرهاق الذي يعاني منه اللاعبون، والذي يؤثر بدوره عليهم مع منتخب مصر في التصفيات الإفريقية المؤهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب غينيا بيساو يوم الاثنين المقبل، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات مونديال 2026، بعد فوزه على نظيره البوركيني (2-1)، ضمن منافسات الجولة الثالثة للتصفيات.

وقال أحمد سليمان في تصريحات تلفزيونية لقناة "إم بي سي مصر": "يجب أن نلغي الدوري هذا الموسم، والأمر لا يتعلق بالأهلي والزمالك في هذه الحالة، نحن ننظر إلى منتخب مصر".

وأضاف: "ربنا أكرمنا بالفوز أمام بوركينا فاسو، لكن في الشوط الثاني كان بإمكان الفريق المنافس أن يتعادل معنا، وأرى أنه مع استمرار الدوري لن نستطيع التحضير بشكل جيد لبطولة كأس العالم".

وواصل عضو مجلس إدارة نادي الزمالك: "الأهلي والزمالك لعبا الكثير من المباريات، وما زال هناك الكثير بجانب الأدوار التمهيدية للبطولات الأفريقية للأندية، وبالتالي، فإن كل ذلك سيؤثر على منتخب مصر في استعداده لكأس العالم".

وتساءل عضو مجلس إدارة الزمالك: "هل بطولة الدوري ستفرق مع الأهلي إذا لم يتوج بها؟".

وأنهى أحمد سليمان حديثه، قائلا: "نريد التخطيط بشكل جيد لكأس العالم والتقدم أكثر في البطولة خاصة مع الوصول لـ48 منتخبا، مما يتيح لنا فرصة مقابلة منتخبات أقل قوة". (روسيا اليوم)