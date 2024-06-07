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رياضة

ميسي: ريال مدريد أفضل فريق في العالم حاليا.. ولكن

Lebanon 24
07-06-2024 | 23:00
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تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال مقابلة صحفية، عن عدة أشياء، مشيرا إلى النادي الأفضل في العالم.

 ويتواجد ميسي في معسكر منتخب الأرجنتين وذلك استعدادا لخوض منافسات بطولة كوبا أميركا 2024. 

 وقال لاعب إنتر ميامي:"لو أردنا اختيار الفريق الأفضل في العالم، فهو ريال مدريد، لأنهم آخر بطل لدوري أبطال أوروبا، البطولة الماضية حققها مانشستر سيتي واللقب السابق كان لهم أيضًا".

 وواصل حديثه:"لو كنا نتحدث عن النتائج بالطبع سأختار ريال مدريد، ولكن من ناحية الأداء، فأنا أحب مانشستر سيتي وطريقة بيب غوارديولا، وأعتقد أن أي فريق يدربه سيكون مميزا بسبب طريقته وأسلوبه، لذلك سيتي هم الأفضل من ناحية المستوى".

 وعن المشاركة في كأس العالم 2026 قال: "يعتمد الأمر على ما أشعر به، وكيف أكون جسديا، وأن أكون واقعيا مع نفسي، لا يزال هناك الكثير من الوقت المتبقي".

 وأضاف: "المباريات التي سألعبها الآن ليست هي نفسها التي لعبتها عندما كنت في أوروبا أتنافس كل 3 أيام، سواء في دوري أبطال أوروبا أو في الدوري، سواء في فرنسا أو إسبانيا، لكن الأمر يعتمد على ما أشعر به".

  (روسيا اليوم)

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