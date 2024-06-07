تحديد موعد النزال المرتقب بين تايسون وبول

يعود أسطورة الملاكمة السابق الأميركي مايك تايسون إلى الحلبات لمواجهة صانع المحتوى على "يوتيوب" جيك بول، في نزال تمت إعادة جدولته إلى 15 نوفمبر بعدما تأجل من يوليو، بسبب مشاكل صحية واجهها بطل العالم السابق في الوزن الثقيل.

وأعلن المروجون الجمعة أن موقع النزال الذي كان محددا بداية في 20 تموز، لم يتبدل وهو ملعب "إيه تي أند تي" في أرلينغتون بولاية تكساس، موطن فريق دالاس كاوبويز لكرة القدم الأميركية وستنقله منصة "نتفليكس" لـ270 مليون مشترك.

وأشار بول إلى الموعد الجديد في منشور على منصة "إكس" برسالة جاء فيها: "تاريخ جديد. المكان نفسه. المصير نفسه".

واحتاج تايسون الذي سيبلغ 58 عاما في 30 يونيو الحالي إلى تدخل طبي على متن رحلة جوية بين ميامي ولوس أنجلوس الشهر الماضي، بعدما اشتكى من غثيان ودوار، وذلك قبل أقل من شهرين من نزاله المرتقب مع بول في تكساس.

وقال منظمو النزال إن تايسون عانى من "تفاقم القرحة" وأوصاه الأطباء بتقليل التدريب لعدة أسابيع، مما فرض التأجيل.

وقال تايسون: "على الرغم من اضطرارنا إلى تأجيل النزال، إلا أنني سأستأنف التدريب قريبا".

وتابع: "أنا ممتن للفريق الطبي الذي عالجني وجميع الأطراف للعمل بجد للعثور على أفضل موعد لإعادة الجدولة".

وأضاف: "بينما لدينا موعد جديد، ستكون النتيجة هي نفسها بغض النظر عن موعد نزالنا. سأفوز على جيك بول بالضربة القاضية".

وأكد تايسون أنه حاضر "بنسبة 100 بالمئة" رغم الوعكة الصحية التي ألمت به، مشددا على أنه سيكون بحالة ممتازة عندما يلاقي بول "أريد أن أشكر جماهيري في جميع أنحاء العالم لدعمهم وتفهّمهم خلال هذا الوقت".

وتابع: "جسدي في حالة عامة أفضل من التسعينيات وسأعود قريبا إلى تماريني الكاملة". (سكاي نيوز)