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خاص
أحدهم من جذور لبنانية.. لاعبون من أصول عربية في "يورو 2024"
إيناس القشاط - Inass El Kashat
|
Lebanon 24
08-06-2024
|
04:30
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أيام قليلة وتنطلق منافسات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، على الأراضي الألمانية بداية من 14 حزيران الجاري وحتى 14 تموز، بمشاركة 24 منتخباً على ملاعب 10 مدن ألمانية.
ودائمًا ما تزينت منافسات أمم أوروبا التي تعد ثاني أقوى بطولة للمنتخبات بعد كأس العالم، بحضور لاعبين من أصول عربية، شاركوا بقمصان منتخبات القارة "العجوز"، بل وكان بينهم مَن ظهر بشكل بارزٍ في تشكيلات الفرق ولعب دوراً مهماً في مسار المسابقة. وهذه النسخة المنتظرة كسابقاتها، ستشهد تواجد بعض اللاعبين أصحاب الأصول العربية ضمن المنتخبات المشاركة، فسنجد أحدهم من أصول لبنانية، وآخر من أصول فرعونية مصرية، ومن كان على وشك تمثيل منتخب أصوله، فاختار منتخب البلاد الذي نشأ فيها.
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من بلاد "الأرز"
البداية مع مدافع "آرسنال" ويليام صليبا، الذي يعتبر من أحد أهم اللاعبين بمركزه في العالم، وفق موقع "جول" الرياضي. فقد وُلد في مدينة بوندي الفرنسية، لأب لبناني وأم كاميرونية، ولكن أصوله العربية لم تكن معروفة كثيرًا للجماهير، وكان من الطبيعي ظهورها بعد بزوغه مؤخرًا كأحد أفضل المدافعين في أوروبا.
والآن وجوده في قائمة منتخب فرنسا، يعد أمرا طبيعي، ولكنه كان يمكنه تمثيل منتخب "الأرز" لبنان لو أراد ذلك.
ستيفان "الفرعوني"
بحسب موقع "جول"، فإن جناح نادي "روما" الإيطالي ستفيان الشعرواي، من أب مصري وأم تحمل الجنسيتين السويسرية والإيطالية. هذا اللاعب كان مؤهلًا للعب مع "الفراعنة، ولكنه اختار إيطاليا الذي تدرّج بالمراحل السنية معه وصولًا للفريق الأول، وهو الآن في قائمة الفريق تحت قيادة المدرب لوتشيانو سباليتي.
مغربي يكتب التاريخ في إسبانيا
أثار لامين يامال لاعب نادي "برشلونة"، الذي ولد في إسبانيا، لأب مغربي وأم من غينيا الإستوائية، الجدل حول تمثيله لإسبانيا أو المغرب على مستوى المنتخب الأول. الا أن اللاعب "الصغير" اختار "الماتادور" على المغرب، فشارك أمام قبرص في التصفيات المؤهلة ليورو 2024، وكان حينها الظهور الثالث له بقميص الفريق، ما منعه ذلك من اللعب لأي منتخب آخر وفقًا لقواعد الاتحاد الدولي.
من الجزائر إلى فرنسا
أما النجم المولود في فرنسا كيليان مبابي، الذي أعلن انتقاله مؤخرًا إلى "ريال مدريد" بعد انتهاء عقده مع "باريس سان جيرمان"، فهو يمتلك جذورًا جزائرية من عائلة والدته فايزة العماري مديرة أعماله.
وصاحب الـ25 سنة نشأ في ضاحية بوندي الباريسية، حيث تعرف هناك على كرة القدم وبدأ ممارستها، وكان من الطبيعي بالنسبة له ارتداء قميص فرنسا على حساب الجزائر والكاميرون.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
خاص
رياضة
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عن الكاتب
إيناس القشاط - Inass El Kashat
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