ديفيز ينقلب على ريال مدريد

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ووفقا لصحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، حدثت مفاوضات بين ريال مدريد وممثلي ديفيز بالفعل في شباط الماضي، كما توصلا إلى اتفاق شفهي على الشروط الشخصية لعقد انتقال اللاعب إلى "سانتياغو برنابيو" سواء في 2024 أو 2025. وذكرت العديد من التقارير خلال الأشهر الماضية أن ديفيز يعد أولوية لريال مدريد هذا الصيف، وأن اللاعب يحلم أيضا بارتداء قميص الميرنجي.ووفقا لصحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، حدثت مفاوضات بين ريال مدريد وممثلي ديفيز بالفعل في شباط الماضي، كما توصلا إلى اتفاق شفهي على الشروط الشخصية لعقد انتقال اللاعب إلى "سانتياغو برنابيو" سواء في 2024 أو 2025.

ولفتت الصحيفة إلى أن الوضع تغير رأسا على عقب في الأشهر الأخيرة، بعد أن ظل ريال مدريد 3 أشهر لا يجري أي اتصالات مع ممثلي ديفيز.



وأشارت إلى أن ديفيز ظل يتعامل باحترافية مع بايرن ميونخ، حيث استمرت المفاوضات بشأن التجديد حتى الأسبوع الذي أقيم فيه نهائي دوري أبطال أوروبا.



وأوضحت أن المفاوضات تطورت بشكل جيد بين ديفيز وبايرن، خصوصا أن المدرب الجديد فينسنت كومباني حريص على العمل مع اللاعب، وتحدث معه بشكل شخصي. (كووورة)

لفتت تقارير صحفية، اليوم السبت، إلى أن ألفونسو ديفيز، نجم بايرن ميونخ، انقلب على ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي.