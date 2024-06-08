مانشستر سيتي يحصن نجمه حتى 2026

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وقال السيتي، في بيان على موقعه الرسمي، إن الحارس ستيفان أورتيغا وقع على عقد جديد حتى صيف 2026.وقال أورتيغا: "أنا سعيد بالبقاء في مانشستر سيتي لفترة أطول.. هذا النادي يوفر للاعبين كل ما نحتاجه لنكون في أفضل حالاتنا. أشعر كل يوم بالتحفيز والتحدي، وقد تحسنت كحارس مرمى منذ مجيئي إلى هنا قبل عامين".وأضاف حارس مانشستر سيتي: "عائلتي استقرت بالفعل هنا في إنجلترا.. أحب كل ما يتعلق بالبقاء هنا، توقيع هذا العقد يعني أنه يمكنني الآن التركيز بنسبة 100% على الموسم المقبل والذي يليه". (كووورة)