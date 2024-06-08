كيف فقد ريال مدريد السيطرة على وزن هازارد؟

ألقت نهاية إيدن هازارد مع ريال مدريد بظلالها على مسيرة النجم البلجيكي، الذي يعد محبوب مشجعي تشيلسي، ومثير للسخرية بالنسبة لمحبي نادي العاصمة الإسبانية.

ناضل الجناح الذي اعتزل قبل بداية الموسم الماضي من أجل الانتقال إلى ريال مدريد، وفاز مع الفريق بدوري أبطال أوروبا، وبطولتي الدوري الإسباني، لكنه خاض 44 مباراة كلاعب أساسي وسجل 7 أهداف في 4 سنوات، وانتهى كل ذلك في أكتوبر 2023، عندما أعلن هازارد، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اعتزاله وتعليق حذائه.

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وكتب هازارد على "إنستغرام": يجب أن تستمع إلى نفسك وتقول توقف في الوقت المناسب، بعد 16 عاما خضت أكثر من 700 مباراة، لذلك قررت إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف، لقد تمكنت من تحقيق حلمي، لعبت واستمتعت في العديد من الملاعب حول العالم.

ولم تكن نهاية مسيرة البلجيكي بالطريقة التي أرادها، إذ قال في تصريحات سابقة: أعتقد أنني لم أكن محظوظا بعض الشيء في تلك الفترة خلال وباء كورونا، ذهبت إلى دالاس لإجراء جراحة في كاحلي ثم عدت إلى مدريد، ثم أمضيت شهرين مصابا بالفيروس، وأنا في المنزل وحدي، ولا يوجد طبيب معي لإعادة التأهيل.





وجلب ريال مدريد هازارد مقابل 150 مليون جنيه إسترليني ليحل محل كريستيانو رونالدو، وسرعان ما تحول إلى كارثة، وبدأ أن النادي الإسباني فهم الأمر مبكرا، على الرغم من خيبة أمل ريال مدريد بسبب دفع 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا مقابل لا شيء تقريبا، على الرغم من أنه يعتبر أحد أسوأ الصفقات في تاريخ النادي، إلا أن هازارد كان يشعر دائما كما لو أنه سينجح في النهاية.

وكانت المشكلة الكبيرة التي عانى منها في ريال مدريد، مسألة زيادة وزنه، إذ أوضح: لقد كان ذلك صحيحا، كنت اكتسب أربعة أو خمسة كيلوغرامات، لأنني كنت أفكر بأنني أعطي الكثير لمدة 10 أشهر، وتضع جسمك على أعلى مستوى، لذا فإن إجازتك هي إجازتك.





وأضاف هازارد: أنا أحب كل شيء مع العائلة والأصدقاء، إذا طلبت مني أن آكل شيئا فسوف آكل، حتى لو لم يعجبني سآكل، كرجل بلجيكي، نحن نحب "البيرة" لأن بلدي لديه أفضل أنواع "البيرة" في العالم، لذلك لا أقول إنني اعتدت أن أشربها كل يوم، لأن هذا ليس صحيحا، ولكن في بعض الأحيان بعد مباراة جيدة، يكون من الجيد تناول مشروب واحد أو اثنين.

وكشف هازارد أيضا أنه لا يفتقد كرة القدم، ولم يعد يستمتع بلعبها بعد الآن. (العربية)