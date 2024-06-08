بالفيديو: تعليق مثير للأسطورة زيدان على انتقال مبابي إلى ريال مدريد

صرح الفرنسي زين الدين زيدان، أسطورة ريال مدريد والمدرب السابق "للميرينغي"، بأن مواطنه كيليان مبابي، المنضم حديثا إلى صفوف الفريق الملكي، سيصنع التاريخ معه.

وأعلن ريال مدريد رسميا، يوم الاثنين الماضي، تعاقده مع مبابي لمدة 5 مواسم، القادم من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، في صفقة انتقال حر.

وأبدى زيدان، الذي قاد فرنسا للتتويج بكأس العالم 1998، وحقق كمدرب الثلاثية التاريخية مع ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، تفاؤله الكبير بقدرة المهاجم الشاب على تحقيق أسطورته الخاصة في قلعة الملكي، وتفوقه على الأساطير التي سبقته مع الفريق الملكي.

وقال زيدان، في تصريح لشبكة "تيليفوت" الفرنسية: "إنه هناك في المكان المناسب وسيصنع التاريخ، وأعتقد أنه سيتفوق على الجميع".

"Mbappé va marquer l'histoire, et dépasser tout le monde !"



Les mots forts de Zinédine Zidane sur la place que Kylian Mbappé va laisser dans l'histoire des Bleus 🇫🇷



Le documentaire EXCEPTIONNEL "Le Phénomène Mbappé" de @BarniaudSeb, à découvrir dimanche à 23h30 sur @TF1 ! pic.twitter.com/XAalP7Uznu — Téléfoot (@telefoot_TF1) June 8, 2024 Advertisement

وأشارت تقارير صحفية إلى أن مبابي سيرتدي القميص رقم (9) لـ"الوس بلانكوس"، على أن يحصل على الرقم (10) في حال رحيل النجم الكرواتي لوكا مودريتش عن الفريق.

وسيحصل مبابي، على راتب سنوي مع ريال مدريد يبلغ 30 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافآت تتعلق بالأهداف، ليكون بذلك صاحب أكبر أجر في النادي الملكي، وذلك وفقا لتقارير صحفية.

وأضافت أن قيمة الشرط الجزائي في عقد مبابي مع ريال مدريد تبلغ مليار يورو، على شاكلة معظم نجوم الفريق الملكي.

وكشفت أن مبابي سيحصل على 70% من حقوق الصور، بينما سيذهب 30% إلى ريال مدريد0.

وانضم كيليان مبابي (25 عاما) إلى صفوف ريال مدريد، بعد مسيرة استمرت 6 أعوام مع باريس سان جيرمان، تمكن خلالها من اعتلاء صدارة الهدافين التاريخيين لنادي العاصمة الفرنسية، برصيد 256 هدف سجلها خلال 308 مباريات، كما توج بـ15 لقبا مع الفريق الباريسي، إضافة إلى إنجازه التاريخي مع المنتخب الفرنسي، حيث ساهم في فوزه بكأس العالم "روسيا 2018" كما قاد منتخب بلاده إلى نهائي مونديال "قطر 2022"، قبل الخسارة الملحمية أمام الأرجنتين بركلات الترجيح. (RT)