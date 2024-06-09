الكاميرون يضمن صدارة المجموعة الرابعة ضمن تصفيات المونديال

تمكنت الكاميرون من ضمان صدارة المجموعة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 في كرة القدم، وذلك بفوزها الكبير على أرضها ضد الرأس الأخضر 4-1 السبت في ياوندي ضمن الجولة الثالثة.

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واستهلت الكاميرون مشوارها نحو المشاركة التاسعة في النهائيات العالمية التي وصلت فيها عام 1990 إلى ربع النهائي بقيادة أسطورتها روجيه ميلا فيما ودعت من الدور الأول في جميع مشاركاتها السبع الأخرى، بالفوز على موريشيوس 3-0 قبل أن تتعادل في الجولة الثانية خارج الديار مع ليبيا 1-1.ودخلت الكاميرون مواجهتها مع الرأس الأخضر وسط أجواء متوترة بين رئيس الاتحاد المحلي النجم السابق صامويل إيتو والمدرب البلجيكي مارك بريس، خليفة ريغوبير سونغ الراحل عن المنتخب بعد الخروج من ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، وذلك بسبب تعيين المدرب الجديد بقرار من رئيس البلاد بول بيا من دون الرجوع إلى السلطات الكروية. (بي إن سبورتس)