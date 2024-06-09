بعدما أنهى التجارب التأهيلية.. راسل أول المنطلقين في جائزة كندا

سينطلق سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل من المركز الأول في جائزة كندا الكبرى، الجولة التاسعة من بطولة العالم للفورمولا واحد، بعدما أنهى التجارب التأهيلية السبت بنفس توقيت بطل العالم سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن.

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ونال راسل المركز الأول عند الانطلاق للمرة الثانية في مسيرته، بعد أولى عام 2022 في المجر، وذلك لتسجيله لفته السريعة وزمنها 1:12.00 دقيقة قبل فيرستابن الذي سينطلق بسبب ذلك من جانب سائق ماكلارين وأمام سائقي ماكلارين البريطاني الآخر لاندو نوريس والأسترالي أوسكار بياستري، فيما حل سائق مرسيدس الآخر البريطاني لويس هاميلتون في المركز السابع.



وكانت الخيبة الكبيرة لفريق فيراري، الفائز بالجولة الماضية في موناكو عبر ابن الإمارة شارل لوكلير، إذ حل الأخير في المركز الحادي عشر مباشرة أمام زميله الإسباني كارلوس ساينس. (بي إن سبورتس)