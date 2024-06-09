عين برشلونة على لاعب ريال مدريد

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تحسبا لرحيل لاعبه البرازيلي فيتور روكي، يخطط نادي برشلونة للتعاقد مع بورخا مايورال مهاجم خيتافي، والبالغ من العمر 27 عامًا.وأضافت الصحيفة أن برشلونة أجرى اتصالاته بممثلي مايورال، لمعرفة وضع اللاعب الذي يرتبط بعقد مع خيتافي حتى صيف 2027.وأنهى مايورال، الموسم كأفضل هداف إسباني في قائمة هدافي الليغا، برصيد 15 هدفا، بالتساوي مع ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد.وسبق لبورخا مايورال، اللعب لصالح ريال مدريد، كما خاض عدة تجارب على سبيل الإعارة مع روما وليفانتي وفولفسبورج. (موقع كورة)