الفرنسي بيلوسيان إلى باير ليفركوزن

تعاقد باير ليفركوزن بطل الدوري الألماني لكرة القدم مع قلب الدفاع الفرنسي المراهق جيانويل بيلوسيان من نادي رين حتى عام 2029.



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ووصف المدير الرياضي في ليفركوزن سايمون رولفس بيلوسيان البالغ 19 عاماً بـ"الموهبة الكبرى" و"يملك الإمكانات بأن يصبح لاعباً هاماً مع باير ليفركوزن". (بي إن سبورتس) وأشارت شبكة سكاي الألمانية إلى أن قيمة ضمّ قلب الدفاع بلغت 15 مليون يورو (16.2 مليون دولار أميركي).ووصف المدير الرياضي في ليفركوزن سايمون رولفس بيلوسيان البالغ 19 عاماً بـ"الموهبة الكبرى" و"يملك الإمكانات بأن يصبح لاعباً هاماً مع باير ليفركوزن". (بي إن سبورتس)