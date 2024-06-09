Advertisement

رياضة

الفرنسي بيلوسيان إلى باير ليفركوزن

Lebanon 24
09-06-2024 | 03:37
A-
A+
Doc-P-1209634-638535263318047749.png
Doc-P-1209634-638535263318047749.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعاقد باير ليفركوزن بطل الدوري الألماني لكرة القدم مع قلب الدفاع الفرنسي المراهق جيانويل بيلوسيان من نادي رين حتى عام 2029.
 
وأشارت شبكة سكاي الألمانية إلى أن قيمة ضمّ قلب الدفاع بلغت 15 مليون يورو (16.2 مليون دولار أميركي).
Advertisement

ووصف المدير الرياضي في ليفركوزن سايمون رولفس بيلوسيان البالغ 19 عاماً بـ"الموهبة الكبرى" و"يملك الإمكانات بأن يصبح لاعباً هاماً مع باير ليفركوزن". (بي إن سبورتس)

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:00 | 2024-06-09
01:00 | 2024-06-09
00:09 | 2024-06-09
23:00 | 2024-06-08
15:39 | 2024-06-08
14:08 | 2024-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24