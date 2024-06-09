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رياضة

اتصالات مكثفة... الأهلي المصري يرفع عرضه لضم كوناتيه

Lebanon 24
09-06-2024 | 08:53
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أكد مصدر داخل النادي الأهلي المصري أن الإدارة برئاسة محمود الخطيب رفعت العرض المقدم لضم محمد كوناتيه، لاعب أخمات جروزوني الروسي، بنهاية الموسم الحالي.

وسيصبح كوناتيه حرا بنهاية الموسم الجاري، بعد نهاية تعاقده مع فريق أخمات جروزني الروسي.
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وقال المصدر إن الأيام الماضية شهدت اتصالات مكثفة بين الأهلي واللاعب ووكيل أعماله، ولا يمانع كوناتيه للعب للأهلي.

وأوضح أن إدارة الأهلي قدمت إغراءات كثيرة لمهاجم منتخب بوركينا فاسو، من بينها راتب أعلى مما كان يحصل عليه في روسيا، سيصل إلى مليون و500 ألف دولار في الموسم، وامتيازات أخرى مرتبطة بعدد الأهداف.

وتابع: "صفقة الأهلي مع كانوتيه أوشكت على الانتهاء، في ظل التقارب بين الطرفين بشأن بنود التفاوض".

وأضاف: "كولر المدير الفني للفريق مصمم على التعاقد مع كوناتيه؛ لتدعيم هجوم الفريق في الموسم المقبل".

وسبق أن ترشح اسم البوركينابي للانتقال إلى الأهلي في الصيف الماضي.

وخاض الموسم الجاري 35 مباراة، سجل خلالها 13 هدفا وصنع 1، وتواجد في المركز الخامس بترتيب هدافي الدوري الروسي برصيد 11 هدفا.

وأشارت التقارير إلى أن راتب اللاعب السنوي في روسيا يصل لـ 355 ألف يورو.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في انتقالات اللاعبين، فإن كوناتي جذب أنظار ثلاثة أندية أوروبية بخلاف الأهلي.
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