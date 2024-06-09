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رياضة

الكشف عن موعد انطلاق "الليغا"

Lebanon 24
09-06-2024 | 10:55
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أعلن رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، خافيير تيباس، عن موعد انطلاق الدوري الإسباني في الموسم الجديد 2024-2025.

أكد تيباس أن الدوري الإسباني سيبدأ 16 آب، على أن تقام مباريات الجولة الأولى أيام 16 و17 و18 من الشهر نفسه.
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وقال رئيس رابطة الدوري الإسباني: "سيتعين علينا رسم الجدول لنرى كيف ستكون المباريات؟، ومن يلعب على وخارج أرضه، وسيتم التعرف على مواعيد المباريات خلال 10 أيام وفي أقرب وقت ممكن".
 
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