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رياضة

الرياضي بيروت يهزم ليونينغ الصيني

Lebanon 24
09-06-2024 | 12:05
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فاز نادي الرياضي بيروت، في مباراته الافتتاحية ضمن منافسات المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا لكرة السلة، أمام نادي ليونينغ الصيني بنتيجة (118 - 75).
 
 
 
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نادي الرياضي بيروت يفوز في مباراته الافتتاحية ضمن منافسات المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا لكرة السلة أمام نادي ليونينغ الصيني بنتيجة (118 - 75)
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