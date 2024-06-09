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رياضة

شاهد.. رونالدو يلعب حارسًا للمرمى!

Lebanon 24
09-06-2024 | 15:39
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شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اليوم الأحد، متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي، لقطات مصورة من تدريبات منتخب بلاده، استعدادا لنهائيات كأس أمم أوروبا 2024.

والتقى رونالدو (39 عامًا) ببعض الشجعين من الأطفال خلال التدريبات، وقام بصافحتهم والتحدث إليهم والتقط بعض الصور التذكارية معهم.

كما أطل رونالدو بصورة له عبر حسابه على منصة "إكس" وهو يلعب في مركز حارس المرمى، ويتصدى لتسديدة من قِبل أحد الأطفال.
 
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ويستعد كريستانو رونالدو ورفاقه لخوض مباراة دولية ودية ضد نظيره الإيرلندي، في آخر اختبار لمنتخب "البحارة" قبل مشاركته في نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، التي ستجري على ملاعب عشر مدن ألمانية خلال الفترة من 14 حزيران الجاري وحتى 14 تموز 2024.

وسيلعب منتخب البرتغال ضمن المجموعة السادسة، إلى جانب كل من منتخبات تركيا والتشيك وجورجيا.
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