Advertisement

رياضة

خبر حزين لعشاق منتخب فرنسا.. مبابي يتعرض لإصابة قبل "يورو 2024"

Lebanon 24
09-06-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1209835-638535729193780564.jpg
Doc-P-1209835-638535729193780564.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غاب الفرنسي كليان مبابي عن التشكيلة الأساسية لمنتخب فرنسا أمام ضيفه الكندي، في المباراة الدولية الودية بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن استعداداته لخوض نهائيات كأس أمم أوروبا 2024.

وأفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن الفرنسي الذي انضم حديثا لريال مدريد الاسباني، يعاني من كدمة في إحدى ركبتيه، تعرض لها خلال المباراة الودية ضد لوكسمبورغ يوم الأربعاء الماضي.
Advertisement

وأشارت إلى أن نجم باريس سان جيرمان السابق، انضم لمعسكر فرنسا، وهو يسابق الزمن للتعافي من آلام في الظهر.

يذكر أن منتخب فرنسا سيبدأ غمار نهائيات النسخة الـ17 من بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، التي تستضيفها ألمانيا خلال الفترة من 14 حزيران الجاري، وحتى 14 تموز 2024، بمواجهة نظيره النمساوي يوم الاثنين 17 حزيران الجاري، ضمن مباريات المجموعة الرابعة (D) التي تضم أيضا كلا من منتخبي هولندا وبولندا. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2024-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2024-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2024-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:00 | 2024-06-10
00:10 | 2024-06-10
15:39 | 2024-06-09
12:05 | 2024-06-09
10:55 | 2024-06-09
08:53 | 2024-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24