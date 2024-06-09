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رياضة
خبر حزين لعشاق منتخب فرنسا.. مبابي يتعرض لإصابة قبل "يورو 2024"
Lebanon 24
09-06-2024
|
23:00
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غاب الفرنسي كليان مبابي عن التشكيلة الأساسية لمنتخب فرنسا أمام ضيفه الكندي، في المباراة الدولية الودية بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن استعداداته لخوض نهائيات كأس أمم أوروبا 2024.
وأفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن الفرنسي الذي انضم حديثا لريال مدريد الاسباني، يعاني من كدمة في إحدى ركبتيه، تعرض لها خلال المباراة الودية ضد لوكسمبورغ يوم الأربعاء الماضي.
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وأشارت إلى أن نجم باريس سان جيرمان السابق، انضم لمعسكر فرنسا، وهو يسابق الزمن للتعافي من آلام في الظهر.
يذكر أن منتخب فرنسا سيبدأ غمار نهائيات النسخة الـ17 من بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، التي تستضيفها ألمانيا خلال الفترة من 14 حزيران الجاري، وحتى 14 تموز 2024، بمواجهة نظيره النمساوي يوم الاثنين 17 حزيران الجاري، ضمن مباريات المجموعة الرابعة (D) التي تضم أيضا كلا من منتخبي هولندا وبولندا. (روسيا اليوم)
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