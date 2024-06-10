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قال كارلوس ألكاراز إن التتويج بلقبه الأول في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، الأحد، يمثل أبرز لحظات الفخر في مسيرته الحافلة، وذلك بعد أن أصبح الإسباني أصغر لاعب يفوز بألقاب في البطولات الكبرى على جميع أنواع الملاعب، إذ سبق له التتويج بلقبي ويمبلدون وأميركا المفتوحة.وتغلب ألكاراز (21 عاما) على الألماني ألكسندر زفيريف 6-3 و2-6 و5-7 و6-1 و6-2 في النهائي اليوم ليحرز ثالث ألقابه في البطولات الكبرى.ونظرا لخوضه منافسات رولان غاروس بعد فترة غياب بسبب إصابة في الساعد الأيمن، قال ألكاراز إن إنجازه الأخير يعد الأكثر تميزا.وقال ألكاراز "بالطبع كان الفوز ببطولة أميركا المفتوحة (في 2022) عندما وصلت إلى المركز الأول (بالتصنيف) لأول مرة، حلما بالنسبة لي منذ أن بدأت لعب التنس. لذلك كان الأمر مميزا للغاية."الطريقة التي توجت بها في بطولة ويمبلدون (عام 2023)، بالفوز على (نوفاك) ديوكوفيتش في مباراة من خمس مجموعات، شكلت إنجازا عظيما بالنسبة لي. والآن أتوج بلقب رولان غاروس، وأنتم تعرفون كل ما مررت به في الشهر الماضي بسبب الإصابات."ربما هذه هي اللحظة التي أشعر بالفخر بها حقا، نظرا لكل ما قمت به الشهر الماضي فقط للاستعداد لهذه البطولة مع فريقي، فقد كانت هناك الكثير من المحادثات معهم... كان الأمر صعبا للغاية بالنسبة لي، بصراحة".وكان ألكاراز قد انسحب من بطولتي مونت كارلو وبرشلونة المفتوحة بسبب الإصابة، ورغم محاولاته في الاحتفاظ بلقبه في مدريد، خرج من دور الثمانية وغاب أيضا عن بطولة إيطاليا المفتوحة.وقال ألكاراز إنه سيحتفل بتتويجه الأخير برسم وشم على شكل برج إيفل ويتضمن تاريخ اليوم الأحد.وأضاف ألكاراز "يجب أن أجد الوقت. لكنني سأفعل ذلك بالتأكيد. سيكون (الوشم) على الكاحل الأيسر".