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رياضة

الهلال يحسم مصير علي البليهي

Lebanon 24
10-06-2024 | 03:43
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كشفت تقارير صحفية سعودية، موقف إدارة شركة نادي الهلال، من مصير المدافع السعودي علي البليهي، والذي ينتهي عقده بعد 20 يوما.

وأثار البليهي غضبا كبيرا بين جماهير الهلال، أثناء مشاركته في مباراة الديربي أمام النصر، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما نال بطاقة حمراء لضرب المنافس بـ(النطح)، وكان الهلال متقدما (1-0)، ليتعادل النصر بعد دقيقة واحدة من طرد البليهي، ويلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي ثم ركلات الترجيح، قبل أن ينجح الحارس الهلالي ياسين بونو في قياده فريقه للتتويج بالكأس.
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وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن إدارة شركة نادي الهلال، ستفعل بند تمديد عقد اللاعب علي البليهي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، بشكل رسمي موسما إضافيا.

وأضافت الصحيفة السعودية، أن عقد المدافع علي البليهي، سينتهي 30 حزيران الجاري، لكنه سيستمر موسما آخر مع الأزرق العاصمي، عقب اتفاق الطرفين.

واختتمت الصحيفة حديثها، أن اللاعب الدولي، سيحظى بمميزات عقده السابق نفسها، وفقا للاتفاقية المبرمة حيث قدم نفسه بشكل مؤثر في خارطة الهلال، لا سيما في العام الأخير، إذ حجز مقعدا أساسيا ضمن التشكيلة الزرقاء، وكذلك تشكيلة المنتخب السعودي.
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