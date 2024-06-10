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رياضة

قرار مفاجئ.. أنشيلوتي يعلن عدم مشاركة ريال مدريد في كأس العالم للأندية

Lebanon 24
10-06-2024 | 05:40
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فجّر مدرب بطل دوري أبطال أوروبا ريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مفاجأة من العيار الثقيل، إذ أشار إلى أنّ فريقه لن يشارك في مونديال الأندية بحلته الجديدة الموسعة العام المقبل، وذلك لأسباب تتعلق بالجوائز المالية التي سيمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
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وخلافاً للأندية الإنكليزية التي تتذمّر من برنامج مونديال الأندية بحلته الموسعة وما يفرضه من إرهاق إضافي على اللاعبين، يرفض أنشيلوتي مشاركة ريال في البطولة المقررة العام المقبل في الولايات المتحدة بمشاركة 32 فريقاً، لأسباب تتعلق بما سيجنيه النادي الملكي من جوائز مالية.

وقال أنشيلوتي في مقابلة مع صحيفة "إل جورنالي" الإيطالية نُشِرت الإثنين في عيد ميلاده الخامس والستين اللاعبون والأندية لن يشاركوا في هذه البطولة، مباراة واحدة لريال مدريد تساوي 20 مليون يورو، وفيفا يريد أن يعطينا هذا المبلغ عن البطولة بأكملها. كلا".

وتابع: "على غرارنا، سترفض أندية أخرى هذه الدعوة (للمشاركة)".

موقف أنشيلوتي الذي يبدو شخصياً حتى الآن ومن دون أي تأكيد رسمي من النادي الإسباني العملاق، مختلف عن الذي صدر مؤخراً عن رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا (بي أف أيه) التي حذرت فيفا باللجوء إلى الإضراب بعدما وصل اللاعبون إلى "نقطة الانهيار" بسبب روزنامة المباريات المكثفة جداً.

ويتعرّض فيفا لضغوط متزايدة من أجل حلّ مسألة الإرهاق الذي يعاني منه لاعبو النخبة بسبب ازدحام المباريات، مع التهديد باتخاذ إجراءات قانونية. (بي إن سبورتس)

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