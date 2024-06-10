دي ماريا يُهدي الأرجنتين فوزًا معنويًا

قاد النجم أنخيل دي ماريا المنتخب الأرجنتيني بطل العالم الى الفوز على نظيره الإكوادوري 1-0 في مباراة دولية ودية في كرة القدم أقيمت الأحد في شيكاغو ضمن الاستعداد لبطولة كوبا أميركا، وذلك بتسجيله الهدف الوحيد.

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وفي ظلّ جلوس ليونيل ميسي على مقاعد البدلاء، حمل دي ماريا شارة القائد وسجل هدفه الدولي الحادي والثلاثين في الدقيقة 40 من اللقاء بعد تمريرة من كريستيان روميرو.



ودخل ميسي في الدقيقة 56 بدلاً من دي ماريا بالذات، لكنه عجز عن مساعدة أبطال العالم على تعزيز النتيجة التي بقيت على حالها حتى صافرة النهاية. (بي إن سبورتس)