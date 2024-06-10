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رياضة
بعد أن أُدينوا بالعنصرية.. محكمة إسبانية تُصدر "حكمًا تاريخيا" لمصلحة "فينيسيوس"
Lebanon 24
10-06-2024
|
09:06
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أصدرت محكمة إسبانية، حكمًا تاريخيا على المتهمين بممارسات عنصرية ضد نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور.
وبعد أكثر من عام، تمت معاقبة المشجعين الثلاثة، الذين اتهموا بالعنصرية عبر إصدار أصوات القردة من المدرجات، بحكم بالسجن 8 أشهر، حسبما كشف موقع "فوتبول إسبانيا".
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وجاء الحكم بعد إجراءات قضائية طويلة، علما أنه أول حكم بالسجن على متهمين بالعنصرية، حيث كان من الممكن أن يواجه الثلاثة عقوبة بالسجن لمدة 12 شهرا كحد أقصى، لكنهم استفادوا من تخفيض 4 أشهر بسبب تعاونهم خلال مرحلة التحقيقات.
وسيواجه المدانون أيضا حظرا لمدة عامين من دخول ملاعب كرة القدم بدلا من 3 سنوات، كما سيدفعون التكاليف القانونية، وسيقرؤون بيانا يعتذرون فيه لرابطة الدوري الإسباني وفينيسيوس وريال مدريد. (سكاي نيوز عربية)
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