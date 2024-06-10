ريال مدريد يُخالف تصريح أنشيلوتي: سنُشارك في كأس الأندية

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بتصريح مخالف لما قاله المدرب كارلو أنشيلوتي، أكد ريال مدريد في بيان يوم الاثنين، مشاركته في مونديال الأندية لكرة القدم بحلته الجديدة الموسعة العام المقبل.وقال النادي الإسباني "يعلن ريال مدريد أنه لم يفكر في أي وقت بعدم مشاركته في مونديال الأندية بتنظيم الاتحاد الدولي (فيفا) للموسم المقبل 2024/2025".وأضاف: "سيشارك نادينا في هذه البطولة الرسمية كما هو مقرر، وسنخوضها بكل فخر وتفاؤل لنجعل ملايين مشجعينا حول العالم يحلمون بلقب جديد".