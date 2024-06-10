Advertisement

رياضة

موعد مواجهة الجزائر ضد أوغندا في تصفيات مونديال 2026

Lebanon 24
10-06-2024 | 12:09
A-
A+
Doc-P-1210145-638536434817826972.png
Doc-P-1210145-638536434817826972.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يواصل المنتخب الجزائري مشواره في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 بمواجهة مضيفه الأوغندي اليوم في الجولة الرابعة.

   ويسعى منتخب الجزائر لاستعادة نغمة الانتصارات بعد سقوطه المفاجئ على أرضه في الجولة الماضية أمام غينيا (0-1).

 ويحتل المنتخب الجزائري صدارة المجموعة السابعة برصيد ست نقاط بالتساوي مع غينيا وأوغندا وموزمبيق، فيما تشغل بوتسوانا المركز الخامس مع ثلاث نقاط ويتذيل منتخب الصومال الترتيب بدون رصيد.

 ويتأهل متصدر المجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم المزمع إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك صيف عام 2026. (روسيا اليوم)

Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2024-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:39 | 2024-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2024-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
10:52 | 2024-06-10
10:40 | 2024-06-10
09:06 | 2024-06-10
08:24 | 2024-06-10
05:40 | 2024-06-10
05:09 | 2024-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24